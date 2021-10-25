Попова призвала россиян никуда не ездить в нерабочие дни

«Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни ровно для того, для чего они и предназначены, как нерабочие — для ограничения контактов, для ограничения передачи [коронавируса]. Не надо никуда ехать», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости»).