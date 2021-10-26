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Полиция нашла пропавшую актрису Светлану Светличную

Ведомости

Сотрудники уголовного розыска нашли пропавшую ранее 81-летнюю актрису Светлану Светличную, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Как уточняют «Известия», женщина здорова и в настоящее время участвует в съемках ТВ-шоу. Артистку обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна.

Ранее ТАСС и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники сообщили, что Светличная не выходит на связь с 21 октября и ее разыскивает полиция. В главном управлении МВД России по Москве позднее уточнили, что 24 октября получили заявление от мужчины, который сообщил, что его мать с 21 октября не выходит на связь. Сообщалось, что по данному делу проводится проверка. 

Светличная снималась в «Бриллиантовой руке», в «Семнадцати мгновениях весны», «Стряпухе», «Новых приключениях неуловимых», в «Месте встречи изменить нельзя» и других фильмах. В 1974 г. ей было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР».

Ранее по теме: СМИ сообщили о пропаже актрисы Светланы Светличной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных