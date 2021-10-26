Полиция нашла пропавшую актрису Светлану Светличную
Сотрудники уголовного розыска нашли пропавшую ранее 81-летнюю актрису Светлану Светличную, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Как уточняют «Известия», женщина здорова и в настоящее время участвует в съемках ТВ-шоу. Артистку обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна.
Ранее ТАСС и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники сообщили, что Светличная не выходит на связь с 21 октября и ее разыскивает полиция. В главном управлении МВД России по Москве позднее уточнили, что 24 октября получили заявление от мужчины, который сообщил, что его мать с 21 октября не выходит на связь. Сообщалось, что по данному делу проводится проверка.
Светличная снималась в «Бриллиантовой руке», в «Семнадцати мгновениях весны», «Стряпухе», «Новых приключениях неуловимых», в «Месте встречи изменить нельзя» и других фильмах. В 1974 г. ей было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР».