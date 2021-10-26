Полиция нашла пропавшую актрису Светлану Светличную

Ранее ТАСС и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники сообщили, что Светличная не выходит на связь с 21 октября и ее разыскивает полиция. В главном управлении МВД России по Москве позднее уточнили, что 24 октября получили заявление от мужчины, который сообщил, что его мать с 21 октября не выходит на связь. Сообщалось, что по данному делу проводится проверка.