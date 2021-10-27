Бизнесмен Пригожин написал заявление на Соболь из-за ролика на YouTube
В отношении бывшего юриста ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Любови Соболь возбуждено уголовное дело о клевете. Заявление в полицию подал бизнесмен Евгений Пригожин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на юридическую службу компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину.
«Уже возбуждено уголовное дело по факту клеветнических высказываний Соболь в отношении Евгения Викторовича, речь идет о том, что она говорила в апреле этого года. У нас есть уведомление о возбуждении уголовного дела, доследственная проверка уже завершена», — цитирует агентство представителя компании.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что заявление подано из-за ролика на YouTube, который, по мнению Пригожина, порочит его честь и подрывает репутацию. О каком именно ролике идет речь, не уточняется. Полиция начала доследственную проверку.
В конце апреля суд обязал Соболь выплатить Пригожину 1 млн руб. по двум искам о защите чести и достоинства из-за ролика на YouTube. До этого суд обязал Соболь выплатить 500 000 руб. по другому иску Пригожина. Тогда суд постановил удалить публикации в Twitter, «порочащие его честь и достоинство».
3 августа Преображенский районный суд в Москве признал Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм по COVID-19 на несанкционированных акциях протеста в январе этого года. Судья назначила ей наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Ей запрещено выходить из дома ночью, участвовать в массовых мероприятиях и уезжать за пределы Москвы. В конце сентября Мосгорсуд ужесточил приговор, обязав Соболь согласовывать смену места жительства.