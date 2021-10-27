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Бизнесмен Пригожин написал заявление на Соболь из-за ролика на YouTube

Ведомости

В отношении бывшего юриста ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Любови Соболь возбуждено уголовное дело о клевете. Заявление в полицию подал бизнесмен Евгений Пригожин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на юридическую службу компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину.

«Уже возбуждено уголовное дело по факту клеветнических высказываний Соболь в отношении Евгения Викторовича, речь идет о том, что она говорила в апреле этого года. У нас есть уведомление о возбуждении уголовного дела, доследственная проверка уже завершена», — цитирует агентство представителя компании.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что заявление подано из-за ролика на YouTube, который, по мнению Пригожина, порочит его честь и подрывает репутацию. О каком именно ролике идет речь, не уточняется. Полиция начала доследственную проверку.

В конце апреля суд обязал Соболь выплатить Пригожину 1 млн руб. по двум искам о защите чести и достоинства из-за ролика на YouTube. До этого суд обязал Соболь выплатить 500 000 руб. по другому иску Пригожина. Тогда суд постановил удалить публикации в Twitter, «порочащие его честь и достоинство».

3 августа Преображенский районный суд в Москве признал Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм по COVID-19 на несанкционированных акциях протеста в январе этого года. Судья назначила ей наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Ей запрещено выходить из дома ночью, участвовать в массовых мероприятиях и уезжать за пределы Москвы. В конце сентября Мосгорсуд ужесточил приговор, обязав Соболь согласовывать смену места жительства.

Ранее по теме: Суд взыскал с Любови Соболь 1 млн рублей по искам Пригожина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных