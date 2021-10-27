Бизнесмен Пригожин написал заявление на Соболь из-за ролика на YouTube

3 августа Преображенский районный суд в Москве признал Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм по COVID-19 на несанкционированных акциях протеста в январе этого года. Судья назначила ей наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Ей запрещено выходить из дома ночью, участвовать в массовых мероприятиях и уезжать за пределы Москвы. В конце сентября Мосгорсуд ужесточил приговор, обязав Соболь согласовывать смену места жительства.