Суд взыскал с Любови Соболь 1 млн рублей по искам Пригожина
Симоновский суд Москвы частично удовлетворил два иска Евгения Пригожина к юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любови Соболь, обязав ее выплатить бизнесмену 1 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. До этого суд обязал Соболь выплатить 500 000 руб. по другому иску Пригожина.
Первый иск касался видео на YouTube-канале «Навальный Live» от 27 августа прошлого года. В ролике Соболь утверждает, что Пригожин «фактически имеет лицензию на убийство». Суд признал эти сведения недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена.
«Обязать Соболь Л. Э. удалить указанные сведения, разместить личное опровержение на срок 4 месяца. Взыскать с Соболь Л. Э. компенсацию морального вреда 500 000 руб.», — сообщили в суде.
Второе аналогичное решение касается публикации Znak.com от 26 августа прошлого года, которая на данный момент удалена, но доступна в архиве. В статье было заявление Соболь, что Пригожин «травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации, получая за это миллиарды из московского бюджета».
Юристы принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» начали подавать иски к основателю ФБК Алексею Навальному и его сторонникам — Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову — в октябре прошлого года. Отмечалось, что поводом для обращений стали «публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения».
6 апреля Симоновский суд Москвы обязал Соболь выплатить Пригожину 500 000 руб. и удалить публикации в Twitter, «порочащие его честь и достоинство».