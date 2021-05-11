Суд взыскал с Любови Соболь 1 млн рублей по искам Пригожина

Второе аналогичное решение касается публикации Znak.com от 26 августа прошлого года, которая на данный момент удалена, но доступна в архиве. В статье было заявление Соболь, что Пригожин «травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации, получая за это миллиарды из московского бюджета».