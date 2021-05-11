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Суд взыскал с Любови Соболь 1 млн рублей по искам Пригожина

Ведомости

Симоновский суд Москвы частично удовлетворил два иска Евгения Пригожина к юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любови Соболь, обязав ее выплатить бизнесмену 1 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. До этого суд обязал Соболь выплатить 500 000 руб. по другому иску Пригожина.

Первый иск касался видео на YouTube-канале «Навальный Live» от 27 августа прошлого года. В ролике Соболь утверждает, что Пригожин «фактически имеет лицензию на убийство». Суд признал эти сведения недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена.

«Обязать Соболь Л. Э. удалить указанные сведения, разместить личное опровержение на срок 4 месяца. Взыскать с Соболь Л. Э. компенсацию морального вреда 500 000 руб.», — сообщили в суде.

Второе аналогичное решение касается публикации Znak.com от 26 августа прошлого года, которая на данный момент удалена, но доступна в архиве. В статье было заявление Соболь, что Пригожин «травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации, получая за это миллиарды из московского бюджета».

Юристы принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» начали подавать иски к основателю ФБК Алексею Навальному и его сторонникам — Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову — в октябре прошлого года. Отмечалось, что поводом для обращений стали «публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения».

6 апреля Симоновский суд Москвы обязал Соболь выплатить Пригожину 500 000 руб. и удалить публикации в Twitter, «порочащие его честь и достоинство».

Ранее по теме: Суд обязал Любовь Соболь выплатить 500 000 рублей бизнесмену Пригожину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных