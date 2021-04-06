Суд обязал Любовь Соболь выплатить 500 000 рублей бизнесмену Пригожину
Симоновский суд Москвы обязал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) выплатить бизнесмену Евгению Пригожину 500 тыс. руб. и удалить публикации в Twitter, «порочащие его честь и достоинство». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил признать сведения, размещенные в сети интернет, порочащими честь, обязать Соболь удалить публикации, размещенные в Twitter», — сообщили в суде.
Там уточнили, какие именно публикации стали поводом для иска. Речь, в частности, идет о материалах с текстом: «Пригожин через суд потребовал по пять миллионов рублей» и «Когда воруешь из бюджета, хочется урвать еще немного денег».
В октябре прошлого года принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» сообщила, что юристы начали подавать иски к основателю ФБК Алексею Навальному и сторонникам оппозиционера — Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились «публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения».
Ранее арбитражный суд Москвы взыскал с Алексея Навального, Соболь и самого ФБК почти 88 млн руб. по иску ООО «Московский школьник». Поводом для иска стала публикация, в которой говорилось, что компания поставляла некачественное питание в столичные школы и детские сады. ФБК утверждал, что «Московский школьник» принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, однако в самой компании эту информацию опровергли. Позже предприятие Пригожина «Конкорд», которое в данном судебном разбирательстве выступает как третье лицо, пояснило, что предприниматель выкупил долг Навального и Соболь перед «Московским школьником».