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Суд обязал Любовь Соболь выплатить 500 000 рублей бизнесмену Пригожину

Ведомости

Симоновский суд Москвы обязал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) выплатить бизнесмену Евгению Пригожину 500 тыс. руб. и удалить публикации в Twitter, «порочащие его честь и достоинство». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил признать сведения, размещенные в сети интернет, порочащими честь, обязать Соболь удалить публикации, размещенные в Twitter», — сообщили в суде. 

Там уточнили, какие именно публикации стали поводом для иска. Речь, в частности, идет о материалах с текстом: «Пригожин через суд потребовал по пять миллионов рублей» и «Когда воруешь из бюджета, хочется урвать еще немного денег». 

В октябре прошлого года принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» сообщила, что юристы начали подавать иски к основателю ФБК Алексею Навальному и сторонникам оппозиционера — Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились «публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения».

Ранее арбитражный суд Москвы взыскал с Алексея Навального, Соболь и самого ФБК почти 88 млн руб. по иску ООО «Московский школьник». Поводом для иска стала публикация, в которой говорилось, что компания поставляла некачественное питание в столичные школы и детские сады. ФБК утверждал, что «Московский школьник» принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, однако в самой компании эту информацию опровергли. Позже предприятие Пригожина «Конкорд», которое в данном судебном разбирательстве выступает как третье лицо, пояснило, что предприниматель выкупил долг Навального и Соболь перед «Московским школьником».

Ранее по теме: Компания Пригожина отказалась от иска к Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных