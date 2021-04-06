Суд обязал Любовь Соболь выплатить 500 000 рублей бизнесмену Пригожину

Ранее арбитражный суд Москвы взыскал с Алексея Навального, Соболь и самого ФБК почти 88 млн руб. по иску ООО «Московский школьник». Поводом для иска стала публикация, в которой говорилось, что компания поставляла некачественное питание в столичные школы и детские сады. ФБК утверждал, что «Московский школьник» принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, однако в самой компании эту информацию опровергли. Позже предприятие Пригожина «Конкорд», которое в данном судебном разбирательстве выступает как третье лицо, пояснило, что предприниматель выкупил долг Навального и Соболь перед «Московским школьником».