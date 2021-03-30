Компания Пригожина отказалась от иска к Навальному
Компания «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина отказалась от иска к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному из-за публикаций на Youtube-канале «Навальный Live».
«Юридическая служба компании "Конкорд" заявила об отказе от иска к Алексею Навальному в связи с тем, что тот настаивает на своей непричастности к каналу "Навальный Live"», — сообщили в пресс-службе компании Пригожина. Помимо этого, в ходе заседания суда истец внес уточнения, что ответчиком в полном объеме является Владимир Милов, а суд с этим согласился. Следующее заседание по иску должно состояться 12 апреля в 10 утра.
Пригожин подал иск из-за одного из видео на ютьюб-канале «Навальный Live». Бизнесмен посчитал оскорбительными и недостоверными фразы Милова в свой адрес.
В конце октября арбитражный суд Москвы взыскал с Навального, юриста ФБК Любови Соболь и самого фонда почти 88 млн руб. по иску ООО «Московский школьник». Поводом для иска стала публикация, в которой говорилось, что компания поставляла некачественное питание в столичные школы и детские сады. ФБК утверждал, что «Московский школьник» принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, однако в самой компании эту информацию опровергли. Позже предприятие Пригожина «Конкорд», которое в данном судебном разбирательстве выступает как третье лицо, пояснило, что предприниматель выкупил долг Навального и Соболь перед «Московским школьником».
На данный момент Навальный находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления в августе 2020 г. Сам Навальный это опроверг.