Россиянка Аверина выиграла два золота за день на ЧМ по художественной гимнастике
Россиянка Дина Аверина получила золотую медаль Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем, сообщили «РИА Новости». Позднее в этот же день Аверина выиграла золото в упражнении с мячом и стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.
Гимнастка получила за выступление с обручем 27,750 балла. Второе место заняла спортсменка из Белоруссии Алина Горносько (25,950 балла), на третьем месте — итальянка София Раффаэли (25,850 балла). Сестра-близнец Дины Авериной Арина заняла шестое место с результатом 24,950 балла.
В упражнении с мячом Дина Аверина получила 29,125 балла. Второе место заняла Арина Аверина с результатом в 27,675 балла, на третьем месте — Алина Горносько с 27, 300 балла.
7 августа в рамках Олимпийских игр в Токио на соревнованиях по художественной гимнастике Дина Аверина выиграла серебро, ее сестра Арина заняла четвертое место. Золото взяла спортсменка из Израиля Линой Ашрам, во время последнего упражнения уронившая ленту. Российская сборная по художественной гимнастике впервые с 1996 г. осталась без золота в личном многоборье.
После этого Олимпийский комитет России отправил запрос руководству Международной федерации гимнастики. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что соревнования по художественной гимнастике в Токио стали полным крахом и позором. В командном многоборье россиянки также завоевали серебро.
Технический комитет федерации проверил все компоненты оценки на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде и счел их справедливыми.