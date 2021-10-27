Россиянка Аверина выиграла два золота за день на ЧМ по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина получила золотую медаль Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем, сообщили «РИА Новости». Позднее в этот же день Аверина выиграла золото в упражнении с мячом и стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.