Международная федерация гимнастики признала справедливым судейство на Олимпиаде

7 августа в рамках Олимпийских игр в Токио на соревнованиях по художественной гимнастике 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина выиграла серебро, ее сестра Арина заняла четвертое место. Золото взяла спортсменка из Израиля Линой Ашрам, во время последнего упражнения уронившая ленту. Российская сборная по художественной гимнастике впервые с 1996 г. осталась без золота в личном многоборье.