Международная федерация гимнастики признала справедливым судейство на Олимпиаде
Технический комитет Международной федерации гимнастики проверил все компоненты оценки на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх 2020 г. в Токио и счел их справедливыми, сообщает пресс-служба федерации.
7 августа в рамках Олимпийских игр в Токио на соревнованиях по художественной гимнастике 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина выиграла серебро, ее сестра Арина заняла четвертое место. Золото взяла спортсменка из Израиля Линой Ашрам, во время последнего упражнения уронившая ленту. Российская сборная по художественной гимнастике впервые с 1996 г. осталась без золота в личном многоборье.
После этого Олимпийский комитет России отправил запрос руководству Международной федерации гимнастики. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что соревнования по художественной гимнастике в Токио стали полным крахом и позором, писал ТАСС. В командном многоборье россиянки также завоевали серебро.
«Технический комитет по художественной гимнастике подтверждает, что распределение мест и результаты Олимпиады в Токио в художественной гимнастике и в индивидуальном многоборье, и в групповых упражнениях являются справедливыми и беспристрастными», — говорится в сообщении.
На Играх в Токио россияне взяли в общей сложности 71 медаль. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. При этом токийская Олимпиада оказалась для страны «самой незолотой». 20 золотых медалей из 71 – это самая низкая доля за всю постсоветскую историю.