ВЦИОМ сообщил о росте опасений граждан РФ заразиться коронавирусом

«С одной стороны, мы можем говорить, что этот показатель (67%) не самый высокий за весь период наблюдения: в марте 2020 г. он был выше, тогда 81% заявляли о наличии такого страха. Но надо учитывать, что в марте 2020 г. была существенно меньше группа тех, кто заявлял, что уже переболел либо переболели близкие», — добавил специалист, отметив, что в этой группе граждан традиционно уровень страха ниже.