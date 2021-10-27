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ВЦИОМ сообщил о росте опасений граждан РФ заразиться коронавирусом

Ведомости

Две трети граждан России (67%) опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть коронавирусом, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В сентябре текущего года, по данным ВЦИОМа, этот показатель составлял 60%.

«Мы практически ежедневно задаем вопрос: "Опасаетесь ли вы сейчас, что вы сам или ваши близкие могут заболеть коронавирусом". Что мы видим сегодня: страх усиливается. В среднем 67% заявляют о том, что в той или иной степени боятся», — сказал он.

По словам Мамонова, 15% опрошенных декларируют отчетливо выраженное чувство страха, а 52% говорят о том, что в какой-то степени опасаются заболеть коронавирусом сами или что заболеют их близкие.

«С одной стороны, мы можем говорить, что этот показатель (67%) не самый высокий за весь период наблюдения: в марте 2020 г. он был выше, тогда 81% заявляли о наличии такого страха. Но надо учитывать, что в марте 2020 г. была существенно меньше группа тех, кто заявлял, что уже переболел либо переболели близкие», — добавил специалист, отметив, что в этой группе граждан традиционно уровень страха ниже.

По данным пресс-службы ВЦИОМа, к августу 2020 г. доля опасающихся граждан снизилась до 69%, вновь увеличившись к октябрю 2020 г. — до 77%. После этого доля опасавшихся заболеть коронавирусом россиян постепенно снижалась, а в марте 2021 г. достигла 58%. Этот показатель с незначительными колебаниями сохранялся до сентября 2021 г. (60%).

27 октября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России второй день подряд зафиксируют максимум смертей от COVID-19. За последние сутки скончались 1123 пациента с коронавирусом, этот показатель стал максимальным за весь период пандемии. Днем ранее число смертей составило 1106. Всего от коронавируса в России умерли 233 898 человек.

Ранее по теме: В России второй день подряд зафиксирован максимум смертей от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных