СМИ сообщили об смерти в СИЗО подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова
Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи, покончил с собой в следственном изоляторе в Белоруссии. Об этом пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
По данным «Интерфакса», самоубийство произошло вечером в среду, 27 октября. Ранее в тот же день Скрипкин был задержан в Белоруссии, куда бежал из России. Его планировалось доставить в Москву, где в среду Кунцевский суд заочно арестовал его по подозрению в убийстве Яхонтова — бывшего заместителя управляющего московским филиалом «Смоленского банка».
Ранее сообщалось, что на первом же допросе после задержания Скрипкин признал вину в убийстве, которое якобы не было спланировано и произошло спонтанно. Скрипкина называли бывшим деловым партнером банкира. Тела 57-летнего Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице.
В 2016 г. Яхонтов стал фигурантом дела Смоленского банка о растрате и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, Яхонтов вместе с владельцем банка Павлом Шитовым и другим замуправляющего московским филиалом Романом Щербаковым вывели на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб., узнав заранее о предстоящем отзыве лицензии Центробанком. По делу также проходили начальник юридического департамента Тимур Акберов и директор департамента кредитования Дмитрий Скоркин.
Тогда всем фигурантам назначили реальные сроки, Шитов успел скрыться за границей, был арестован заочно и объявлен в розыск. Яхонтов получил 6 лет лишения свободы, но освободился в 2020 г. За два месяца до убийства он был признан банкротом, в июне против него было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании более 8,4 млрд руб. по решению суда от 2019 г.