СМИ сообщили об смерти в СИЗО подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова

Тогда всем фигурантам назначили реальные сроки, Шитов успел скрыться за границей, был арестован заочно и объявлен в розыск. Яхонтов получил 6 лет лишения свободы, но освободился в 2020 г. За два месяца до убийства он был признан банкротом, в июне против него было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании более 8,4 млрд руб. по решению суда от 2019 г.