СМИ узнали о задержании подозреваемого в убийстве топ-менеджера «Смоленского банка»

Об убийстве банкира и членов его семьи стало известно 26 октября. Тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка были обнаружены 26 октября в квартире дома на Мосфильмовской улице с признаками насильственной смерти, сообщал ТАСС со ссылкой на представителя главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову. По данным руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой, погибшему мужчине было 57 лет, женщине — 39, ребенку — 8.