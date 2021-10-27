СМИ узнали о задержании подозреваемого в убийстве топ-менеджера «Смоленского банка»
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Белоруссии подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и членов его семьи. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Подозреваемый планировал через Белоруссию перебраться в одну из европейских стран.
По данным издания, подозреваемым стал бывший партнер банкира, его имя пока не разглашается в интересах следствия. По версии правоохранителей, между Яхонтовым и его предполагаемым убийцей случился конфликт, после чего подозреваемый совершил преступление.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, подозреваемого зовут Андрей Скрипки. Следствие требует заочно арестовать его.
«Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи, в Москве», — сказал собеседник агентства
Об убийстве банкира и членов его семьи стало известно 26 октября. Тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка были обнаружены 26 октября в квартире дома на Мосфильмовской улице с признаками насильственной смерти, сообщал ТАСС со ссылкой на представителя главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову. По данным руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой, погибшему мужчине было 57 лет, женщине — 39, ребенку — 8.
Яхонтов был заместителем управляющего московским филиалом «Смоленского банка». Банк России отозвал лицензию у банка в 2013 г. В 2016 г. он стал фигурантом дела по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).