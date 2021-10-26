ТАСС сообщил об убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» и его семьи
Тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка были обнаружены 26 октября в квартире дома на Мосфильмовской улице с признаками насильственной смерти, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.
По данным руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой, погибшему мужчине было 57 лет, женщине — 39, ребенку — 8. По данным источника агентства, убиты бывший топ-менеджер «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его жена и сын.
«Убитый — бывший заместитель управляющего московским филиалом "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его супруга и их восьмилетний ребенок», — сообщил собеседник агентства. Яхонтов, отмечает агентство, был судим за растрату и преднамеренное банкротство.