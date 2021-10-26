ТАСС сообщил об убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» и его семьи

Тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка были обнаружены 26 октября в квартире дома на Мосфильмовской улице с признаками насильственной смерти, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.