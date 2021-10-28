Песков опроверг информацию о перезапуске кампании по вакцинации

«Информационная кампания это как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, особенно с учетом специфики подхода соотечественников к теме вакцинации. Это постоянная кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе, в разных сегментах – и в традиционных медиа, и в новых медиа, никакого перезапуска нет и быть не может, кампания есть и она будет продолжаться», — сказал Песков.