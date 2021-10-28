Песков опроверг информацию о перезапуске кампании по вакцинации
Информация о перезапуске властями информационной кампании о вакцинации от коронавируса абсолютно неверна, перезапуска нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Информационная кампания это как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, особенно с учетом специфики подхода соотечественников к теме вакцинации. Это постоянная кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе, в разных сегментах – и в традиционных медиа, и в новых медиа, никакого перезапуска нет и быть не может, кампания есть и она будет продолжаться», — сказал Песков.
Он отметил, что пока не будет достигнута цель по коллективному иммунитету к коронавирусу, любые усилия власти будут считать недостаточными. По словам Пескова, кампания по вакцинации постоянно корректируется, а ее жесткость диктуют обстоятельства: если человек не привьется, он может умереть. Он добавил, что темпы вакцинации выросли, и выразил надежду, что эта тенденция не ослабнет после окончания нерабочих дней.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что администрация президента начала подготовку к новой информационной кампании по пропаганде вакцинации. По данным издания, сейчас этим занимается внутриполитический блок Кремля, а поручение заняться вопросами эффективности госкампании поступило от первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко. В настоящее время в администрации регулярно проходят совещания и брифинги на эту тему, однако единой концепции по новой стратегии пока не принято, рассказали собеседники «Коммерсанта».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим или ввести его раньше. Такая мера была принята из-за роста заболеваемости коронавирусом, который наблюдается уже шесть недель.
Власти установили целевой показатель по коллективному иммунитету в 80%. По данным оперштаба на 22 октября, показатель составляет 45,7%. 53,5 млн россиян привились первым компонентом, около 49,2 млн — двумя компонентами.