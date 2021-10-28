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«Коммерсантъ»: в Кремле готовят новую кампанию по пропаганде вакцинации

Ведомости

Администрация президента России Владимира Путина начала подготовку к новой информационной кампании по пропаганде вакцинации от COVID-19, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас этим занимается внутриполитический блок Кремля, а поручение заняться вопросами эффективности госкампании поступило от первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко. В настоящее время в администрации регулярно проходят совещания и брифинги на эту тему, однако единой концепции по новой стратегии пока не принято, рассказали собеседники «Коммерсанта».

В администрации президента низкую эффективность предыдущей кампании объясняют разными причинами, пишет «Коммерсантъ». Так, один собеседник указал на чрезмерную агрессивность (например, акцент на угрозе смерти в случае отказа от прививки), другой — на слишком слабую пропаганду в регионах и слишком сильный упор на Москву. Сообщается, что власти планируют исправить эти недоработки, а также усилить идеологическую борьбу с противниками прививок. Привлеченные к разработке новой стратегии специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) ссылаются на опыт стран с высокими показателями вакцинации, где власти убедили население в том, что эффективность иммунизации связана со снятием ограничительных мер. 

Кроме того, в администрации президента планируют подключить добровольцев к убеждению граждан в необходимости вакцинации, в том числе возобновить работу штаба акции «Мы вместе». Акция была запущена в марте 2020 г., в ней участвовали почти 200 000 волонтеров, которые оказывали адресную помощь пожилым и маломобильным людям, а также работали в колл-центрах и мобильных пунктах вакцинации. На этой неделе об активизации работы уже объявили региональные штабы волонтеров в Амурской, Ульяновской и Ярославской областях.

По официальным данным, на 22 октября первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 53,5 млн россиян, полную вакцинацию прошли 49,1 млн человек. Коллективный иммунитет в среднем по стране составляет 45,7% при заявленной цели не менее 80%. Обязательную вакцинацию уже ввели во всех регионах.

Прежнюю кампанию некоторые представители власти открыто называли проваленной. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой 16 октября говорил, что эксперты не смогли аргументированно объяснить необходимость вакцинации и завоевать доверие населения. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ признал, что в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации было сделано недостаточно. Также в октябре стало известно о планах Госдумы вернуться к обсуждению резонансного законопроекта о включении вакцины от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок.

Ранее по теме: Закон о вакцинации от ковида не вносят в повестку Госдумы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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