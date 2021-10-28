«Коммерсантъ»: в Кремле готовят новую кампанию по пропаганде вакцинации

В администрации президента низкую эффективность предыдущей кампании объясняют разными причинами, пишет «Коммерсантъ». Так, один собеседник указал на чрезмерную агрессивность (например, акцент на угрозе смерти в случае отказа от прививки), другой — на слишком слабую пропаганду в регионах и слишком сильный упор на Москву. Сообщается, что власти планируют исправить эти недоработки, а также усилить идеологическую борьбу с противниками прививок. Привлеченные к разработке новой стратегии специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) ссылаются на опыт стран с высокими показателями вакцинации, где власти убедили население в том, что эффективность иммунизации связана со снятием ограничительных мер.