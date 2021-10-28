Дина Аверина победила на ЧМ по художественной гимнастике в упражнении с булавами
Россиянка Дина Аверина победила на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнении с булавами, сообщили «РИА Новости». Ее сестра-близнец Арина получила серебро.
Дина получила за выступление 27,100 балла, Арина — 26,750 балла. Третье место заняла спортсменка из Белоруссии Анастасия Салос с результатом 26,400 балла. Также россиянки прошли в финал соревнований в личном многоборье и в упражнениях с лентой. Квалификацию в личном многоборье Дина и Арина Аверины завершили с первым и вторым результатом соответственно. В квалификации в упражнениях с лентой Дина также показала лучший результат — 23,800 балла.
Вчера Дина Аверина выиграла на чемпионате мира два золота — в упражнениях с обручем и мячом. Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.
7 августа в рамках Олимпийских игр в Токио на соревнованиях по художественной гимнастике Дина Аверина выиграла серебро, ее сестра Арина заняла четвертое место. Золото взяла спортсменка из Израиля Линой Ашрам, во время последнего упражнения уронившая ленту. Российская сборная по художественной гимнастике впервые с 1996 г. осталась без золота в личном многоборье.
После этого Олимпийский комитет России отправил запрос руководству Международной федерации гимнастики. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что соревнования по художественной гимнастике в Токио стали полным крахом и позором. В командном многоборье россиянки также завоевали серебро.
Технический комитет федерации проверил все компоненты оценки на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде и счел их справедливыми.