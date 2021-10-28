Дина Аверина победила на ЧМ по художественной гимнастике в упражнении с булавами

Дина получила за выступление 27,100 балла, Арина — 26,750 балла. Третье место заняла спортсменка из Белоруссии Анастасия Салос с результатом 26,400 балла. Также россиянки прошли в финал соревнований в личном многоборье и в упражнениях с лентой. Квалификацию в личном многоборье Дина и Арина Аверины завершили с первым и вторым результатом соответственно. В квалификации в упражнениях с лентой Дина также показала лучший результат — 23,800 балла.