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В транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима

Ведомости

Власти Москвы ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в столичном транспорте в нерабочие дни, рассказал глава ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«В нерабочие дни мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1500 контролеров», — приводит «РИА Новости» слова Султанова. Чиновник также отметил, что 99% пассажиров надевают маски перед входом в метро, однако некоторые снимают или спускают их во время поездки. Сейчас штраф за отсутствие маски в общественном транспорте столицы составляет 5000 руб.

С мая 2020 г., когда в Москве ввели масочный режим, в общественном транспорте города было выявлено более 600 000 пассажиров без масок. Только в сентябре контролеры ежедневно выписывали в среднем порядка 1700 постановлений за нарушение режима.

На федеральном уровне режим нерабочих дней объявлен с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы, включая Москву и Подмосковье, ввели их раньше. В столице режим действует с 28 октября. В этот период запрещены массовые мероприятия, приостановила работу значительная часть предприятий сферы услуг, включая развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-клубы и спорткомплексы, заведения общепита работают только навынос. В городе работают продолжают работать аптеки, продуктовые магазины и точки, торгующие товарами первой необходимости, а также службы доставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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