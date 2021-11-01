В транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима
Власти Москвы ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в столичном транспорте в нерабочие дни, рассказал глава ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
«В нерабочие дни мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1500 контролеров», — приводит «РИА Новости» слова Султанова. Чиновник также отметил, что 99% пассажиров надевают маски перед входом в метро, однако некоторые снимают или спускают их во время поездки. Сейчас штраф за отсутствие маски в общественном транспорте столицы составляет 5000 руб.
С мая 2020 г., когда в Москве ввели масочный режим, в общественном транспорте города было выявлено более 600 000 пассажиров без масок. Только в сентябре контролеры ежедневно выписывали в среднем порядка 1700 постановлений за нарушение режима.
На федеральном уровне режим нерабочих дней объявлен с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы, включая Москву и Подмосковье, ввели их раньше. В столице режим действует с 28 октября. В этот период запрещены массовые мероприятия, приостановила работу значительная часть предприятий сферы услуг, включая развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-клубы и спорткомплексы, заведения общепита работают только навынос. В городе работают продолжают работать аптеки, продуктовые магазины и точки, торгующие товарами первой необходимости, а также службы доставки.