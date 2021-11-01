В транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима

«В нерабочие дни мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1500 контролеров», — приводит «РИА Новости» слова Султанова. Чиновник также отметил, что 99% пассажиров надевают маски перед входом в метро, однако некоторые снимают или спускают их во время поездки. Сейчас штраф за отсутствие маски в общественном транспорте столицы составляет 5000 руб.