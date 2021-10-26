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В Москве с начала года выписали 126 млн рублей штрафов за нарушение санэпиднорм

Ведомости

Сумма штрафов, выписанных московскими властями за несоблюдение мер по профилактике COVID-19, с начала 2021 г. составила около 126 млн руб. Об этом 26 октября сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

Ведомство составило 5813 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц за невыполнение санитарно-эпидемиологических требований (недостаточный контроль за соблюдением социальной дистанции, правил использования масок, периодичности уборки и дезинфекции помещений и т. д.). В досудебном порядке было временно опечатано 373 объекта.

Протоколы составляются по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которая предполагает штрафы для граждан в размере от 15 000 до 40 000 руб., должностных лиц и ИП — от 50 000 до 150 000 руб., юрлиц — от 200 000 до 500 000 руб.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штрафы за нарушение санэпиднорм необходимо повысить до такого размера, чтобы их «не хотелось платить». Она привела в пример ситуацию в Европе, где штраф «за просроченный товар на полке» составляет 15 000 евро.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные власти усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября. При этом контроль за соблюдением требований по борьбе COVID-19 ужесточат и в столичном транспорте, в том числе в такси.

Ранее по теме: Власти Москвы не планируют продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных