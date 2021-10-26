В Москве с начала года выписали 126 млн рублей штрафов за нарушение санэпиднорм

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные власти усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября. При этом контроль за соблюдением требований по борьбе COVID-19 ужесточат и в столичном транспорте, в том числе в такси.