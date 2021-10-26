В Москве с начала года выписали 126 млн рублей штрафов за нарушение санэпиднорм
Сумма штрафов, выписанных московскими властями за несоблюдение мер по профилактике COVID-19, с начала 2021 г. составила около 126 млн руб. Об этом 26 октября сообщило столичное управление Роспотребнадзора.
Ведомство составило 5813 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц за невыполнение санитарно-эпидемиологических требований (недостаточный контроль за соблюдением социальной дистанции, правил использования масок, периодичности уборки и дезинфекции помещений и т. д.). В досудебном порядке было временно опечатано 373 объекта.
Протоколы составляются по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которая предполагает штрафы для граждан в размере от 15 000 до 40 000 руб., должностных лиц и ИП — от 50 000 до 150 000 руб., юрлиц — от 200 000 до 500 000 руб.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штрафы за нарушение санэпиднорм необходимо повысить до такого размера, чтобы их «не хотелось платить». Она привела в пример ситуацию в Европе, где штраф «за просроченный товар на полке» составляет 15 000 евро.
Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные власти усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября. При этом контроль за соблюдением требований по борьбе COVID-19 ужесточат и в столичном транспорте, в том числе в такси.