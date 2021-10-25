Власти Москвы не планируют продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября
Власти Москвы не планируют продлевать режим нерабочих дней в городе после 7 ноября, сообщил столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел такой режим с 28 октября.
«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает, что продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется. Указом мэра Москвы нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября», — говорится в сообщении.
В штабе заявили, что комплекс введенных ограничений должен помочь замедлить темп распространения инфекции.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим.
В период нерабочих дней в Москве детсады и школы будут закрыты на каникулы, а колледжи и вузы могут работать только дистанционно. Часть магазинов, культурных заведений и общепит будут закрыты. Жители старше 60 лет и те, кто страдают хроническими заболеваниями, с 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. должны будут соблюдать «домашний режим». Ограничения также затронули работодателей. Их обязали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.