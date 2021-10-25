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Власти Москвы сообщили о росте числа покупателей в магазинах перед нерабочими днями

Ведомости

Московские власти отметили рост числа покупателей в продуктовых магазинах и торговых центрах в последние выходные перед нерабочими днями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«В выходные мы наблюдали увеличение числа покупателей в торговых центрах и в продуктовых магазинах», — сказал Немерюк.

При этом, по его словам, дефицита товаров в Москве в связи с нерабочими днями не ожидается. «Московские торговые точки готовы удовлетворить существующий спрос, никакого дефицита товаров не предвидится», — отметил глава департамента торговли и услуг.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября.

В Москве нерабочие дни начнутся 28 октября. В этот период в столице будут действовать ограничения: в частности, временно прекратят работу предприятия торговли, общепита, спорта, развлечений и отдыха, кинотеатры. В школах и детсадах будут объявлены каникулы. Также московские власти вводят требование о предъявлении QR-кодов для посещения театров, музеев, концертов, культурных и зрелищных мероприятий.

Кроме того, с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных