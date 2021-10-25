Власти Москвы сообщили о росте числа покупателей в магазинах перед нерабочими днями
Московские власти отметили рост числа покупателей в продуктовых магазинах и торговых центрах в последние выходные перед нерабочими днями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
«В выходные мы наблюдали увеличение числа покупателей в торговых центрах и в продуктовых магазинах», — сказал Немерюк.
При этом, по его словам, дефицита товаров в Москве в связи с нерабочими днями не ожидается. «Московские торговые точки готовы удовлетворить существующий спрос, никакого дефицита товаров не предвидится», — отметил глава департамента торговли и услуг.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября.
В Москве нерабочие дни начнутся 28 октября. В этот период в столице будут действовать ограничения: в частности, временно прекратят работу предприятия торговли, общепита, спорта, развлечений и отдыха, кинотеатры. В школах и детсадах будут объявлены каникулы. Также московские власти вводят требование о предъявлении QR-кодов для посещения театров, музеев, концертов, культурных и зрелищных мероприятий.
Кроме того, с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода.