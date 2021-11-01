В России начались доклинические испытания новой вакцины для профилактики COVID-19

По данным издания, новый препарат для профилактики COVID-19 создан с использованием технологии вирусоподобных частиц. Его разработка включена в государственное задание центра на 2021–2022 гг. Отмечается, что вакцина не будет содержать генетический материал возбудителя, при этом вирусоподобные частицы будут имитировать вирус, распознаваться иммунной системой и вызывать иммунный ответ. Препарат на основе вирусоподобных частиц будет вводиться с адъювантом — веществом, которое усиливает иммунную реакцию.