В России начались доклинические испытания новой вакцины для профилактики COVID-19
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи начал доклинические испытания на животных новой вакцины для профилактики COVID-19. Окончание работ планируется в декабре этого года, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на данные сайта госзакупок.
По данным издания, новый препарат для профилактики COVID-19 создан с использованием технологии вирусоподобных частиц. Его разработка включена в государственное задание центра на 2021–2022 гг. Отмечается, что вакцина не будет содержать генетический материал возбудителя, при этом вирусоподобные частицы будут имитировать вирус, распознаваться иммунной системой и вызывать иммунный ответ. Препарат на основе вирусоподобных частиц будет вводиться с адъювантом — веществом, которое усиливает иммунную реакцию.
«Стандартные доклинические исследования лекарств проходят на животных и в специализированных лабораториях. Они включают испытания общей и специфической токсичности, фармакологической активности препарата. Отдельно изучают фармакокинетику потенциального лекарства», — поясняет издание.
Работы ведут четыре научно-исследовательских института и два центра — Росздравнадзора и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Исследования завершатся 24 ноября — 20 декабря 2021 г.