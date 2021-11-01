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В России начались доклинические испытания новой вакцины для профилактики COVID-19

Ведомости

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи начал доклинические испытания на животных новой вакцины для профилактики COVID-19. Окончание работ планируется в декабре этого года, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

По данным издания, новый препарат для профилактики COVID-19 создан с использованием технологии вирусоподобных частиц. Его разработка включена в государственное задание центра на 2021–2022 гг. Отмечается, что вакцина не будет содержать генетический материал возбудителя, при этом вирусоподобные частицы будут имитировать вирус, распознаваться иммунной системой и вызывать иммунный ответ. Препарат на основе вирусоподобных частиц будет вводиться с адъювантом — веществом, которое усиливает иммунную реакцию.

«Стандартные доклинические исследования лекарств проходят на животных и в специализированных лабораториях. Они включают испытания общей и специфической токсичности, фармакологической активности препарата. Отдельно изучают фармакокинетику потенциального лекарства», — поясняет издание.

Работы ведут четыре научно-исследовательских института и два центра — Росздравнадзора и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Исследования завершатся 24 ноября — 20 декабря 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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