Суд в Москве арестовал передавших Навальному данные для расследований

«Они занимались тем, что с помощью "темного интернета" (Darknet) искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или иные личные данные того или иного человека, и оказывали ему за деньги соответствующую услугу. Для этого они пользовались в том числе и поддельными документами сотрудников полиции. Некоторые сведения, которые были добыты задержанными, были использованы Навальным для одного из его расследований», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.