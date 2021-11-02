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Суд в Москве арестовал передавших Навальному данные для расследований

Ведомости

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Петра Каткова, Александра Зеленцова и Игоря Зайцева, которые за деньги предоставляли телефоны, адреса и прочие личные данные людей в даркнете, сообщает ТАСС. Отмечается, что одним из их клиентов был основатель ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный.

«Они занимались тем, что с помощью "темного интернета" (Darknet) искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или иные личные данные того или иного человека, и оказывали ему за деньги соответствующую услугу. Для этого они пользовались в том числе и поддельными документами сотрудников полиции. Некоторые сведения, которые были добыты задержанными, были использованы Навальным для одного из его расследований», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

В Басманном суде уточнили, что Каткову, Зеленцову и Зайцеву предъявлены обвинения по двум статьям — ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) и ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки или телефонных переговоров). Один из собеседников ТАСС уточнил, что арестованные не знали, что их клиентом был Навальный.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что Зеленцов является основателем частного детективного агентства «Лекс-гард» в Москве. Сейчас следователи выясняют, использовались ли возможности данной компании для получения информации, на которую впоследствии опирался Навальный.

По данным «РИА Новости», Катков, Зеленцов и Зайцев, не зная, что работают на Навального, вычислили для него людей, которые ранее сопровождали его в поездках. Кроме того, детективы получили биллинги телефонов этих лиц. Со ссылкой на данные Мосгорсуда агентство уточнило, что Катков признал вину. Он сотрудничает со следствием и не намерен скрываться. 

Навальный находится в тюрьме с начала этого года. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, ранее проведенного под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении около 2,5 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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