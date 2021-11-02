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Общество

В Кремле призвали не верить слухам о продлении нерабочих дней

Ведомости

Россиянам следует ориентироваться на официальную информацию о режиме нерабочих дней и не верить слухам об их продлении, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — сказал Песков. Говоря о продлении нерабочих дней в Новгородской области, Песков подчеркнул, что власти каждого региона могут самостоятельно решать, какие меры вводить для борьбы с коронавирусом.

Вчера руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для того, чтобы увидеть эффект от введенных ограничений по коронавирусу, понадобится больше времени.

Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Новгородская область первой из регионов России объявила о продлении до 14 ноября режима нерабочих дней с сохранением заработной платы, который был введен 25 октября. 

За последние сутки в России было выявлено 39 008 случаев заражения коронавирусом после трех дней прироста заболеваемости более 40 000. Также сегодня был зарегистрирован антирекорд по числу смертей от коронавируса — 1178. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8% при целевом показателе в 80%. 

Ранее по теме: Власти Новгородской области продлили нерабочие дни на неделю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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