В Кремле призвали не верить слухам о продлении нерабочих дней
Россиянам следует ориентироваться на официальную информацию о режиме нерабочих дней и не верить слухам об их продлении, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — сказал Песков. Говоря о продлении нерабочих дней в Новгородской области, Песков подчеркнул, что власти каждого региона могут самостоятельно решать, какие меры вводить для борьбы с коронавирусом.
Вчера руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для того, чтобы увидеть эффект от введенных ограничений по коронавирусу, понадобится больше времени.
Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Новгородская область первой из регионов России объявила о продлении до 14 ноября режима нерабочих дней с сохранением заработной платы, который был введен 25 октября.
За последние сутки в России было выявлено 39 008 случаев заражения коронавирусом после трех дней прироста заболеваемости более 40 000. Также сегодня был зарегистрирован антирекорд по числу смертей от коронавируса — 1178. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8% при целевом показателе в 80%.