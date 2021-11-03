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Общество

Власти Подмосковья вслед за Москвой решили не продлевать нерабочие дни

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизируется, поэтому власти не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября, говорится в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева «Воробьев Live». Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин также заявил, что в городе не будут продлеваться нерабочие дни.

«Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, поэтому продлевать длинные нерабочие дни в Подмосковье не будут. Но ряд ограничений останется», — говорится в сообщении.

Воробьев отметил, что с 8 ноября откроются кафе, рестораны, развлекательные центры, сфера услуг, однако посещать их можно будет только по QR-кодам. Школы также начнут работать очно с 8 ноября. Губернатор призвал работодателей оставить на удаленке не менее 30% сотрудников и сохранить дистанционную работу для сотрудников старше 60 лет. 

Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Новгородская область первой из регионов России объявила о продлении до 14 ноября режима нерабочих дней с сохранением заработной платы, который был введен 25 октября. Затем власти Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября. Власти Челябинской и Курской областей продлили нерабочие дни до 12 ноября.

Ранее по теме: Власти Москвы не будут продлевать нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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