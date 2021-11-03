Власти Подмосковья вслед за Москвой решили не продлевать нерабочие дни
Ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизируется, поэтому власти не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября, говорится в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева «Воробьев Live». Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин также заявил, что в городе не будут продлеваться нерабочие дни.
«Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, поэтому продлевать длинные нерабочие дни в Подмосковье не будут. Но ряд ограничений останется», — говорится в сообщении.
Воробьев отметил, что с 8 ноября откроются кафе, рестораны, развлекательные центры, сфера услуг, однако посещать их можно будет только по QR-кодам. Школы также начнут работать очно с 8 ноября. Губернатор призвал работодателей оставить на удаленке не менее 30% сотрудников и сохранить дистанционную работу для сотрудников старше 60 лет.
Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Новгородская область первой из регионов России объявила о продлении до 14 ноября режима нерабочих дней с сохранением заработной платы, который был введен 25 октября. Затем власти Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября. Власти Челябинской и Курской областей продлили нерабочие дни до 12 ноября.