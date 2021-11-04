Регулятор ЕС ответил на сообщения о нарушениях при испытании вакцины Pfizer

В регуляторе сообщили, что тесно сотрудничают с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США и международными партнерами. Основное испытание вакцины проводилось на около 150 объектах по всему миру, участие в нем приняли около 44 000 человек. Исследовательская компания Ventavia набрала около 1000 субъектов в США и трех исследовательских центрах по основному испытанию. Эксперты регулятора ЕС тщательно изучили все данные о вакцине, прежде чем одобрили ее применение, добавили в пресс-службе.