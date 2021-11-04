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Регулятор ЕС ответил на сообщения о нарушениях при испытании вакцины Pfizer

Ведомости

Сообщения СМИ о нарушениях при клинических испытаниях вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech не ставят под сомнение выводы о безопасности и эффективности препарата, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Ранее журнал BMJ сообщил со ссылкой на регионального директора Брук Джексон, которая работала в Ventavia Research Group, что при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech на базе компании были допущены нарушения. Испытания, о которых идет речь, проводились осенью 2020 г. По данным Джексон, при испытаниях некоторые данные были сфальсифицированы, проводящие вакцинацию сотрудники были недостаточно квалифицированы, а команда несвоевременно отслеживала побочные эффекты.

«Несмотря на серьезность этих заявлений, они не ставят под сомнение выводы о безопасности, эффективности и качестве самой вакцины», — сообщили в регуляторе. В пресс-службе отметили, что EMA известно содержание статьи в научном журнале BMJ.

В регуляторе сообщили, что тесно сотрудничают с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США и международными партнерами. Основное испытание вакцины проводилось на около 150 объектах по всему миру, участие в нем приняли около 44 000 человек. Исследовательская компания Ventavia набрала около 1000 субъектов в США и трех исследовательских центрах по основному испытанию. Эксперты регулятора ЕС тщательно изучили все данные о вакцине, прежде чем одобрили ее применение, добавили в пресс-службе.

Ранее по теме: BMJ сообщил о нарушениях при испытаниях вакцины Pfizer

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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