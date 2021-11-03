BMJ сообщил о нарушениях при испытаниях вакцины Pfizer

Сотрудники, проводившие проверки контроля качества, были «ошеломлены» объемом проблем, которые они обнаружили. Джексон рассказала, что в течение двух недель в сентябре 2020 г., когда она работала в компании, она несколько раз сообщала руководству о плохом управлении лабораторией, проблемах с безопасностью пациентов и проблемах целостности данных. Джексон предоставила BMJ десятки внутренних документов компании, фотографий, аудиозаписей и электронных писем, подтверждающих нарушения. Например, медики выбрасывали использованные иглы не в тот контейнер, оставляли в картах пациентов распечатки с назначениями вакцины или плацебо.



После неоднократного уведомления Ventavia об этих проблемах Джексон направила жалобу по электронной почте в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Ventavia уволила ее позже в тот же день.