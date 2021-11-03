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BMJ сообщил о нарушениях при испытаниях вакцины Pfizer

Ведомости

При испытаниях вакцины от коронавируса Pfizer, которые проводились на базе компании Ventavia Research Group, были допущены нарушения, сообщил научный журнал BMJ со ссылкой на регионального директора Брук Джексон, которая работала в Ventavia Research Group. Организация называет себя крупнейшей частной компанией в Техасе, которая проводит клинические исследования. 

Испытания, о которых идет речь, проводились осенью 2020 г. По данным Джексон, при испытаниях некоторые данные были сфальсифицированы, проводящие вакцинацию сотрудники были недостаточно квалифицированы, а команда медленно отслеживала побочные эффекты.

Сотрудники, проводившие проверки контроля качества, были «ошеломлены» объемом проблем, которые они обнаружили. Джексон рассказала, что в течение двух недель в сентябре 2020 г., когда она работала в компании, она несколько раз сообщала руководству о плохом управлении лабораторией, проблемах с безопасностью пациентов и проблемах целостности данных. Джексон предоставила BMJ десятки внутренних документов компании, фотографий, аудиозаписей и электронных писем, подтверждающих нарушения. Например, медики выбрасывали использованные иглы не в тот контейнер, оставляли в картах пациентов распечатки с назначениями вакцины или плацебо.

После неоднократного уведомления Ventavia об этих проблемах Джексон направила жалобу по электронной почте в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Ventavia уволила ее позже в тот же день.

Согласно документам, проблемы продолжались несколько недель до найма Джексон в компанию. В начале августа 2020 г. руководитель  Ventavia определил трех сотрудников сайта, с которыми хотел обсудить проблему электронного дневника наблюдений и фальсификацию данных. Одному из них устно посоветовали изменить некоторые данные и не отмечать поздний ввод.

Препарат компании получил одобрение для использования на территории Британии в начале декабря. Через десять дней разрешение выдал регулятор США. В мае в США разрешили использовать вакцину для подростков (старше 12 лет), а 3 ноября — для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных