Путин поддержал идею выплат по 50 000 рублей участникам обороны Севастополя
Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Севастополя Михаила Развожаева о выплатах в 50 000 руб. участникам обороны города во время Великой отечественной войны, сообщили «РИА Новости».
«Хорошо, сделаем», — сказал Путин на просьбу губернатора изучить возможность введения новой меры поддержки жителей Севастополя, которые переложили 250-дневную оборону города в годы ВОВ. Оборона длилась с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 г.
17 сентября президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил выплатить жителям блокадного Ленинграда и его защитникам по 50 000 руб. к годовщине запуска «Дороги жизни». Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на выплаты будет направлено 4 млрд руб. Деньги должны быть перечислены к концу ноября.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.