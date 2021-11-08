Гинцбург назвал нужное количество антител для защиты от коронавируса

По его словам, ограничения по коронавирусу в отрыве от вакцинации почти бесполезны. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в последние десять дней количество вакцинированных выросло в четыре раза, а должно было в десять, уточнил Гинцбург. По его мнению, людей с прививкой и без нее нужно «резко различать». Тех, у кого больше 300 единиц антител, можно практически не ограничивать.