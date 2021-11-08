Гинцбург назвал нужное количество антител для защиты от коронавируса
Защиту от «дельта»-штамма коронавируса обеспечивают 300 единиц антител, идеальное количество для защиты от заражения — 500 единиц, заявил директор научного центра Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Известия».
«Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от "дельты" полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться "Спутником лайт". Если в результате вакцинации "лайтом" вы получили 350–400, то можно провакцинироваться вторым компонентом "Спутника". Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», — рассказал Гинцбург. Такое исследование центр Гамалеи провел совместно с Департаментом здравоохранения Москвы, специалисты изучили данные 4000 пациентов.
По его словам, ограничения по коронавирусу в отрыве от вакцинации почти бесполезны. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в последние десять дней количество вакцинированных выросло в четыре раза, а должно было в десять, уточнил Гинцбург. По его мнению, людей с прививкой и без нее нужно «резко различать». Тех, у кого больше 300 единиц антител, можно практически не ограничивать.
Гинцбург пояснил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела международные единицы для измерения количества антител — banding antibody units (нейтрализующие единицы антител). Каждый производитель тест-систем для определения иммунитета к коронавирусу ввел свою систему пересчета.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 60 млн человек, двумя компонентами — около 57,3 млн. Коллективный иммунитет россиян составляет 48% при целевом показателе в 80%. В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Также проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы «Спутника V».