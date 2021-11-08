Газета
Общество

Гинцбург назвал нужное количество антител для защиты от коронавируса

Ведомости

Защиту от «дельта»-штамма коронавируса обеспечивают 300 единиц антител, идеальное количество для защиты от заражения — 500 единиц, заявил директор научного центра Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Известия». 

«Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от "дельты" полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться "Спутником лайт". Если в результате вакцинации "лайтом" вы получили 350–400, то можно провакцинироваться вторым компонентом "Спутника". Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», — рассказал Гинцбург. Такое исследование центр Гамалеи провел совместно с Департаментом здравоохранения Москвы, специалисты изучили данные 4000 пациентов. 

По его словам, ограничения по коронавирусу в отрыве от вакцинации почти бесполезны. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в последние десять дней количество вакцинированных выросло в четыре раза, а должно было в десять, уточнил Гинцбург. По его мнению, людей с прививкой и без нее нужно «резко различать». Тех, у кого больше 300 единиц антител, можно практически не ограничивать.

Гинцбург пояснил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела международные единицы для измерения количества антител — banding antibody units (нейтрализующие единицы антител). Каждый производитель тест-систем для определения иммунитета к коронавирусу ввел свою систему пересчета. 

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 60 млн человек, двумя компонентами — около 57,3 млн. Коллективный иммунитет россиян составляет 48% при целевом показателе в 80%. В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Также проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы «Спутника V».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных