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Общество

ФСБ раскрыла подпольное производство сигарет с оборотом 100 млн рублей за год

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет пресекли нелегальное производство сигарет в Ярославской области, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Силовики изъяли более 133 000 пачек поддельных сигарет и более 14 т табака.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом России при поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном производстве и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В ФСБ рассказали, что обнаружили две линии по производству табачных изделий и два крупных склада в Переславском районе Ярославской области. Силовики изъяли также финансовую документацию, которая подтверждает нелегальную деятельность. С мая 2020 г. по июль 2021 г. было продано сигарет на сумму более 100 млн руб., добавили в службе. 

Производством сигарет занималась организованная группа, сформированная по этническому принципу с привлечением мигрантов из Средней Азии. В пресс-службе СК агентству сообщили, что сигареты продавали в Московском регионе, что создавало «реальную угрозу здоровью граждан». 

Были задержаны шесть человек, в отношении которых возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержанным предъявили обвинение, они находятся под домашним арестом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных