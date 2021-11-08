ФСБ раскрыла подпольное производство сигарет с оборотом 100 млн рублей за год
Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет пресекли нелегальное производство сигарет в Ярославской области, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Силовики изъяли более 133 000 пачек поддельных сигарет и более 14 т табака.
«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом России при поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном производстве и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В ФСБ рассказали, что обнаружили две линии по производству табачных изделий и два крупных склада в Переславском районе Ярославской области. Силовики изъяли также финансовую документацию, которая подтверждает нелегальную деятельность. С мая 2020 г. по июль 2021 г. было продано сигарет на сумму более 100 млн руб., добавили в службе.
Производством сигарет занималась организованная группа, сформированная по этническому принципу с привлечением мигрантов из Средней Азии. В пресс-службе СК агентству сообщили, что сигареты продавали в Московском регионе, что создавало «реальную угрозу здоровью граждан».
Были задержаны шесть человек, в отношении которых возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержанным предъявили обвинение, они находятся под домашним арестом.