ФСБ раскрыла подпольное производство сигарет с оборотом 100 млн рублей за год

В ФСБ рассказали, что обнаружили две линии по производству табачных изделий и два крупных склада в Переславском районе Ярославской области. Силовики изъяли также финансовую документацию, которая подтверждает нелегальную деятельность. С мая 2020 г. по июль 2021 г. было продано сигарет на сумму более 100 млн руб., добавили в службе.