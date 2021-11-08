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Общество

Песков назвал преждевременной оценку эффекта от нерабочих дней

Ведомости

Делать вывод о том, принесли ли нерабочие дни положительный эффект в рамках борьбы с распространением коронавируса в России, пока рано, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.

«Пока рано делать вывод», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Он будет понятен как раз где-то только через неделю. Такой реальный вывод», — добавил пресс-секретарь.

Песков указал на заявления глав регионов, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина. Тот 3 ноября сказал, что динамика заболеваемости COVID-19 и госпитализаций пациентов с тяжелой формой коронавируса в столице стабилизировалась. В связи с этим власти города решили не продлевать режим нерабочих дней, но сохранить ряд предусмотренных ранее ограничений: жители старше 60 лет должны сохранять домашний режим, 30% сотрудников предприятий остаются в режиме удаленной работы, посещение музеев, театров и мероприятий более чем на 500 человек допускается по QR-кодам.

Режим нерабочих дней с сохранением за сотрудниками заработной платы ввели по всей стране на фоне роста заболеваемости COVID-19 с 30 октября по 7 ноября. При этом некоторые регионы реализовали меру еще раньше, в частности Москва — с 28 октября. После 7 ноября режим нерабочих дней сохранили в Курской, Новгородской, Смоленской, Томской и Челябинской областях.

6 ноября суточный прирост зараженных коронавирусом в России впервые превысил 41 000, составив 41 335 случаев. В последующие дни показатель снизился, сегодня он составил 39 400 случаев. Рекорд по смертности от COVID-19 был зафиксирован 4 ноября, когда скончались 1195 пациентов с коронавирусом. Сегодня таковых было 1190. Общее число заразившихся за время пандемии россиян сегодня достигло 8,8 млн. Из них 248 004 человека умерли, болеет в настоящий момент 998 931 житель страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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