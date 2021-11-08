Песков назвал преждевременной оценку эффекта от нерабочих дней

Песков указал на заявления глав регионов, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина. Тот 3 ноября сказал, что динамика заболеваемости COVID-19 и госпитализаций пациентов с тяжелой формой коронавируса в столице стабилизировалась. В связи с этим власти города решили не продлевать режим нерабочих дней, но сохранить ряд предусмотренных ранее ограничений: жители старше 60 лет должны сохранять домашний режим, 30% сотрудников предприятий остаются в режиме удаленной работы, посещение музеев, театров и мероприятий более чем на 500 человек допускается по QR-кодам.