Режим нерабочих дней продлили в пяти российских регионах
Режим нерабочих дней после 7 ноября продлили власти Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областей. Решение принято из-за ситуации с коронавирусом.
Федеральные нерабочие дни были введены по всей России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше или продлить их после 7 ноября, исходя из заболеваемости.
Первой нерабочие дни продлила Новгородская область — там они будут действовать до 14 ноября. В регионе будет приостановлена работа общепита, кинотеатров, концертных залов. Также будут введены ограничения на экскурсии и торговлю. Продовольственные магазины, в том числе торговые сети, смогут работать только при условии 100%-ной вакцинации персонала.
Власти Томской области также продлили нерабочие дни до 14 ноября из-за напряженной эпидемиологической ситуации и низкого уровня вакцинации от коронавируса. В Курской и Челябинской областях нерабочие дни будут действовать до 12 ноября.
В Челябинской области вводятся QR-коды для посещения развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, парикмахерских, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, бассейнов и т. д. С 1 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. жители региона смогут посещать общепит только по QR-кодам, кроме детей. Власти Смоленской области продлили нерабочие дни до 10 ноября включительно. По словам губернатора Алексея Островского, бизнес в регионе нарушает ограничительные меры, а пожилые люди не соблюдают самоизоляцию.
За последние сутки в России зарегистрировано 39 165 случаев заражения коронавирусом. 26 806 пациентов выздоровели от COVID-19, 1179 — скончались. Уровень коллективного иммунитета составляет 48% при целевом значении в 80%.