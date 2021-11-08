Режим нерабочих дней продлили в пяти российских регионах

В Челябинской области вводятся QR-коды для посещения развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, парикмахерских, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, бассейнов и т. д. С 1 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. жители региона смогут посещать общепит только по QR-кодам, кроме детей. Власти Смоленской области продлили нерабочие дни до 10 ноября включительно. По словам губернатора Алексея Островского, бизнес в регионе нарушает ограничительные меры, а пожилые люди не соблюдают самоизоляцию.