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Общество

Режим нерабочих дней продлили в пяти российских регионах

Ведомости

Режим нерабочих дней после 7 ноября продлили власти Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областей. Решение принято из-за ситуации с коронавирусом.

Федеральные нерабочие дни были введены по всей России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше или продлить их после 7 ноября, исходя из заболеваемости.

Первой нерабочие дни продлила Новгородская область — там они будут действовать до 14 ноября. В регионе будет приостановлена работа общепита, кинотеатров, концертных залов. Также будут введены ограничения на экскурсии и торговлю. Продовольственные магазины, в том числе торговые сети, смогут работать только при условии 100%-ной вакцинации персонала.

Власти Томской области также продлили нерабочие дни до 14 ноября из-за напряженной эпидемиологической ситуации и низкого уровня вакцинации от коронавируса. В Курской и Челябинской областях нерабочие дни будут действовать до 12 ноября.

В Челябинской области вводятся QR-коды для посещения развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, парикмахерских, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, бассейнов и т. д. С 1 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. жители региона смогут посещать общепит только по QR-кодам, кроме детей. Власти Смоленской области продлили нерабочие дни до 10 ноября включительно. По словам губернатора Алексея Островского, бизнес в регионе нарушает ограничительные меры, а пожилые люди не соблюдают самоизоляцию.

За последние сутки в России зарегистрировано 39 165 случаев заражения коронавирусом. 26 806 пациентов выздоровели от COVID-19, 1179 — скончались. Уровень коллективного иммунитета составляет 48% при целевом значении в 80%.

Ранее по теме: Власти Москвы не будут продлевать нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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