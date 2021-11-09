Visa назвала долю способных противостоять мошенникам россиян

По данным аналитиков, у 98,8% россиян нет полных знаний по этому вопросу, поэтому они уязвимы перед мошенниками. Около 90% респондентов знают хотя бы одно из правил безопасного использования банковских карт: оплачивать только на официальных сайтах, не записывать ПИН-код карты, не рассказывать третьим лицам данные своей карты и т. д. Лучше всего с этими правилами знакомы опрошенные, которые уже сталкивались с мошенниками, хуже всего — россияне младше 25 лет.