Visa назвала долю способных противостоять мошенникам россиян
По данным аналитиков, у 98,8% россиян нет полных знаний по этому вопросу, поэтому они уязвимы перед мошенниками. Около 90% респондентов знают хотя бы одно из правил безопасного использования банковских карт: оплачивать только на официальных сайтах, не записывать ПИН-код карты, не рассказывать третьим лицам данные своей карты и т. д. Лучше всего с этими правилами знакомы опрошенные, которые уже сталкивались с мошенниками, хуже всего — россияне младше 25 лет.
Самым распространенным способом защиты платежных данных стали одноразовые коды подтверждения оплаты — их используют 74% людей, однако доверяют им четверть опрошенных. 55% респондентов доверяют двухфакторной авторизации при проведении платежей, 42% россиян используют биометрическую идентификацию по отпечатку пальца, 39% считают такой способ надежным. Face ID пользуются 12% опрошенных, 3% используют защиту на основе голосовых технологий. 12% россиян заявили, что надежных способов защиты данных нет.
Ранее ЦБ заявил, что для борьбы с мошенничеством нужно усилить контроль за пополнением карт наличными через банкоматы. Злоумышленники используют схемы, с помощью которых провоцируют потенциальных жертв внести наличные через банкоматы на счет злоумышленников. Представитель ЦБ пояснил, что антифрод-процедуры работают сейчас на стороне банка получателя. После усиления контроля такие меры будут применяться ко всем входящим платежам, в том числе через терминалы.