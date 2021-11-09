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Общество

Visa назвала долю способных противостоять мошенникам россиян

Ведомости

0,2% россиян знают, какую информацию по банковской карте и кому можно предоставлять и как понять, что сайт безопасен для онлайн-оплаты, сообщил РБК со ссылкой на исследование платежной системы Visa. 

По данным аналитиков, у 98,8% россиян нет полных знаний по этому вопросу, поэтому они уязвимы перед мошенниками. Около 90% респондентов знают хотя бы одно из правил безопасного использования банковских карт: оплачивать только на официальных сайтах, не записывать ПИН-код карты, не рассказывать третьим лицам данные своей карты и т. д. Лучше всего с этими правилами знакомы опрошенные, которые уже сталкивались с мошенниками, хуже всего — россияне младше 25 лет. 

Самым распространенным способом защиты платежных данных стали одноразовые коды подтверждения оплаты — их используют 74% людей, однако доверяют им четверть опрошенных. 55% респондентов доверяют двухфакторной авторизации при проведении платежей, 42% россиян используют биометрическую идентификацию по отпечатку пальца, 39% считают такой способ надежным. Face ID пользуются 12% опрошенных, 3% используют защиту на основе голосовых технологий. 12% россиян заявили, что надежных способов защиты данных нет. 

Ранее ЦБ заявил, что для борьбы с мошенничеством нужно усилить контроль за пополнением карт наличными через банкоматы. Злоумышленники используют схемы, с помощью которых провоцируют потенциальных жертв внести наличные через банкоматы на счет злоумышленников. Представитель ЦБ пояснил, что антифрод-процедуры работают сейчас на стороне банка получателя. После усиления контроля такие меры будут применяться ко всем входящим платежам, в том числе через терминалы.

Ранее по теме: Мошенники стали звонить россиянам с номеров их близких

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных