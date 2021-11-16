Мишустин постановил увеличить пособие по безработице в 2022 году

В июле Мишустин подписал постановление об очередном продлении упрощенного порядка регистрации безработных в России до 31 декабря. Максимальный размер пособия по безработице в 2021 г. составлял 12 130 руб., минимальный – 1500 руб. Россияне получают пособие с первого дня признания их безработными. Первые три месяца они получают 75% заработка на последнем месте работы, но не более 12 130 руб. Следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.