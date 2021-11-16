Мишустин постановил увеличить пособие по безработице в 2022 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился увеличить максимальный размер пособия по безработице в 2022 г. до 12 792 руб. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить на 2022 г. для граждан, признанных в установленном порядке безработными... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 руб., максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 руб. — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице», — говорится в документе.
В июле Мишустин подписал постановление об очередном продлении упрощенного порядка регистрации безработных в России до 31 декабря. Максимальный размер пособия по безработице в 2021 г. составлял 12 130 руб., минимальный – 1500 руб. Россияне получают пособие с первого дня признания их безработными. Первые три месяца они получают 75% заработка на последнем месте работы, но не более 12 130 руб. Следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.
Как сообщал министр труда и соцразвития Антон Котяков, уровень безработицы в России вернулся на уровень до пандемии коронавируса и составляет сейчас 4,4%, на учете в центрах занятости состоят менее 850 000 человек.