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Мишустин постановил увеличить пособие по безработице в 2022 году

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился увеличить максимальный размер пособия по безработице в 2022 г. до 12 792 руб. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2022 г. для граждан, признанных в установленном порядке безработными... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 руб., максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 руб. — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице», — говорится в документе.

В июле Мишустин подписал постановление об очередном продлении упрощенного порядка регистрации безработных в России до 31 декабря. Максимальный размер пособия по безработице в 2021 г. составлял 12 130 руб., минимальный – 1500 руб. Россияне получают пособие с первого дня признания их безработными. Первые три месяца они получают 75% заработка на последнем месте работы, но не более 12 130 руб. Следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.

Как сообщал министр труда и соцразвития Антон Котяков, уровень безработицы в России вернулся на уровень до пандемии коронавируса и составляет сейчас 4,4%, на учете в центрах занятости состоят менее 850 000 человек.

Ранее по теме: Глава Минтруда заявил о возвращении безработицы на допандемийный уровень

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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