Глава Минтруда заявил о возвращении безработицы на допандемийный уровень
Уровень безработицы в России вернулся на уровень до пандемии коронавируса и составляет сейчас 4,4%, на учете в центрах занятости состоят менее 850 000 человек, сообщил министр труда и соцразвития Антон Котяков на Евразийском женском форуме.
«В РФ рынок труда восстановился [и вернулся] на допандемический показатель, это действительно так. Уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет сейчас 4,4%, при этом граждан, состоящих на учете в центрах занятости, сегодня менее 850 000 человек», — рассказал Котяков (цитата по ТАСС).
Ранее исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата показало, что во II квартале этого года число занятых в неформальном секторе россиян приблизилось к 15 млн человек. Это на 11,5%, или 1,5 млн человек, больше в годовом выражении. В мае этого года неформальная занятость достигала рекордных за два года 15,45 млн человек. К работникам неформального сектора относятся самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных предприятий без статуса юрлица.