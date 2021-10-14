Глава Минтруда заявил о возвращении безработицы на допандемийный уровень

Ранее исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата показало, что во II квартале этого года число занятых в неформальном секторе россиян приблизилось к 15 млн человек. Это на 11,5%, или 1,5 млн человек, больше в годовом выражении. В мае этого года неформальная занятость достигала рекордных за два года 15,45 млн человек. К работникам неформального сектора относятся самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных предприятий без статуса юрлица.