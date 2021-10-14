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Глава Минтруда заявил о возвращении безработицы на допандемийный уровень

Ведомости

Уровень безработицы в России вернулся на уровень до пандемии коронавируса и составляет сейчас 4,4%, на учете в центрах занятости состоят менее 850 000 человек, сообщил министр труда и соцразвития Антон Котяков на Евразийском женском форуме.

«В РФ рынок труда восстановился [и вернулся] на допандемический показатель, это действительно так. Уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет сейчас 4,4%, при этом граждан, состоящих на учете в центрах занятости, сегодня менее 850 000 человек», — рассказал Котяков (цитата по ТАСС).

Ранее исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата показало, что во II квартале этого года число занятых в неформальном секторе россиян приблизилось к 15 млн человек. Это на 11,5%, или 1,5 млн человек, больше в годовом выражении. В мае этого года неформальная занятость достигала рекордных за два года 15,45 млн человек. К работникам неформального сектора относятся самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных предприятий без статуса юрлица.

Ранее по теме: Неформальная занятость растет вместе с экономикой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных