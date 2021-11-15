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Общество

Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в Москве снижается вторую неделю подряд, за последнюю неделю показатель снизился на 23%, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.  

«Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных — на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд», — рассказал Собянин (цитата по ТАСС).

Мэр поблагодарил всех, кто поддержал нерабочую неделю, своевременно сделал прививку от коронавируса и соблюдает требования профилактики коронавируса. Все это дает положительный эффект, подчеркнул Собянин.

За последние сутки в Москве выявили 3789 случаев заражения, днем ранее – 3734 случая. С 13 ноября показатель держится ниже отметки в 5000 случаев. Коллективный иммунитет к коронавирусу в городе составляет 65,5%: прививку первым компонентом вакцины сделали 5,9 млн человек, двумя компонентами – 5,45 млн. Нерабочие дни были введены в Москве с 28 октября по 7 ноября. В это время были введены ограничения на работу общепита, культурных и развлекательных организаций, а также на проведение массовых мероприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных