Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве
Заболеваемость коронавирусом в Москве снижается вторую неделю подряд, за последнюю неделю показатель снизился на 23%, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
«Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных — на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд», — рассказал Собянин (цитата по ТАСС).
Мэр поблагодарил всех, кто поддержал нерабочую неделю, своевременно сделал прививку от коронавируса и соблюдает требования профилактики коронавируса. Все это дает положительный эффект, подчеркнул Собянин.
За последние сутки в Москве выявили 3789 случаев заражения, днем ранее – 3734 случая. С 13 ноября показатель держится ниже отметки в 5000 случаев. Коллективный иммунитет к коронавирусу в городе составляет 65,5%: прививку первым компонентом вакцины сделали 5,9 млн человек, двумя компонентами – 5,45 млн. Нерабочие дни были введены в Москве с 28 октября по 7 ноября. В это время были введены ограничения на работу общепита, культурных и развлекательных организаций, а также на проведение массовых мероприятий.