Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москве выявили 3789 случаев заражения, днем ранее – 3734 случая. С 13 ноября показатель держится ниже отметки в 5000 случаев. Коллективный иммунитет к коронавирусу в городе составляет 65,5%: прививку первым компонентом вакцины сделали 5,9 млн человек, двумя компонентами – 5,45 млн. Нерабочие дни были введены в Москве с 28 октября по 7 ноября. В это время были введены ограничения на работу общепита, культурных и развлекательных организаций, а также на проведение массовых мероприятий.