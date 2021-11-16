Гинцбург заявил об отсутствии противопоказаний у назальной вакцины от COVID-19

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — сообщил Гинцбург. Вопрос об использовании назальной вакцины вместо обычной будет решаться по результатам клинических испытаний, уточнил он. Вакцинироваться таким препаратом нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, реже, но этот вопрос еще предстоит изучить, отметил Гинцбург.