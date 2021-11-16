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Гинцбург заявил об отсутствии противопоказаний у назальной вакцины от COVID-19

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Разработчики не зафиксировали побочных эффектов у назальной вакцины от коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. 

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — сообщил Гинцбург. Вопрос об использовании назальной вакцины вместо обычной будет решаться по результатам клинических испытаний, уточнил он. Вакцинироваться таким препаратом нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, реже, но этот вопрос еще предстоит изучить, отметил Гинцбург.

В России могут появиться две назальные формы вакцины от коронавируса на основе «Спутника V» — их разрабатывают центр Гамалеи и компания «Генериум», которая купила лицензию на такую разработку. Гендиректор «Генериума» Даниил Талянский рассказывал, что такая форма препарата переносится мягче классической, но не уступает по эффективности. Компания ожидает разрешения Минздрава провести клинические испытания. 

В интервью «Российской газете» Гинцбург объяснял, что назальная вакцина создает иммунитет к коронавирусу в носоглотке, а «Спутник V» — в крови, поэтому препараты должны дополнять друг друга и создавать два защитных барьера. 

13 октября Минздрав разрешил клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа, который разработан в Центре им. Гамалеи. Центр ранее зарегистрировал вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт», на рассмотрении находятся документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков.

Ранее по теме: Гинцбург исключил применение назальной вакцины от COVID-19 вместо инъекционной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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