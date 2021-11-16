«Известия» узнали о планах добавить фото в сертификаты о вакцинации
Минцифры и Минздрав обсуждали дополнение сертификатов о вакцинации от коронавируса фотографией владельца документа, сообщили «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. По мнению собеседника издания, это позволит проходить в общественные места по QR-коду без предъявления паспорта, чтобы избежать очередей.
Источник рассказал, что сейчас необходимо предъявлять паспорт вместе с QR-кодом, потому что он не содержит персональных данных. Фотография на сертификате могла бы решить эту проблему, однако пока открыт вопрос об источнике фото: возможно, это будет фотография, добавленная пользователем на портал госуслуг или из Единой биометрической системы.
Профильные ведомства рассматривают и другие меры по борьбе с очередями, которые могут возникнуть после повсеместного введения QR-кодов, например, проверка наличия кода при покупке билетов на международный и междугородный транспорт. Издание направило запросы в пресс-службы Минцифры, Минздрава и Роспотребнадзора. В Минцифры отказались от комментариев.
12 ноября правительство на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России внесло на рассмотрение в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов. Согласно первому документу, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. лица старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять QR-код или справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Подобные меры вводятся на железнодорожном и авиатранспорте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет нижней палаты парламента направил законопроект в рассылку для сбора отзывов.