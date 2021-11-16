«Известия» узнали о планах добавить фото в сертификаты о вакцинации

12 ноября правительство на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России внесло на рассмотрение в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов. Согласно первому документу, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. лица старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять QR-код или справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Подобные меры вводятся на железнодорожном и авиатранспорте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет нижней палаты парламента направил законопроект в рассылку для сбора отзывов.