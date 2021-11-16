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«Известия» узнали о планах добавить фото в сертификаты о вакцинации

Ведомости

Минцифры и Минздрав обсуждали дополнение сертификатов о вакцинации от коронавируса фотографией владельца документа, сообщили «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. По мнению собеседника издания, это позволит проходить в общественные места по QR-коду без предъявления паспорта, чтобы избежать очередей. 

Источник рассказал, что сейчас необходимо предъявлять паспорт вместе с QR-кодом, потому что он не содержит персональных данных. Фотография на сертификате могла бы решить эту проблему, однако пока открыт вопрос об источнике фото: возможно, это будет фотография, добавленная пользователем на портал госуслуг или из Единой биометрической системы. 

Профильные ведомства рассматривают и другие меры по борьбе с очередями, которые могут возникнуть после повсеместного введения QR-кодов, например, проверка наличия кода при покупке билетов на международный и междугородный транспорт. Издание направило запросы в пресс-службы Минцифры, Минздрава и Роспотребнадзора. В Минцифры отказались от комментариев. 

12 ноября правительство на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России внесло на рассмотрение в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов. Согласно первому документу, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. лица старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять QR-код или справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Подобные меры вводятся на железнодорожном и авиатранспорте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет нижней палаты парламента направил законопроект в рассылку для сбора отзывов. 

Ранее по теме: Законопроект о QR-кодах в общественных местах и на транспорте рассмотрят в декабре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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