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Общество

В Москве прививку от коронавируса сделали 400 подростков

Ведомости

400 детей в возрасте 12-17 лет в Москве сделали прививки от коронавируса в рамках клинических исследований вакцины «Спутник-М», рассказала заммэра города Анастасия Ракова.

«На прошлой неделе мы приступили к третьей фазе клинических испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. Уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 получили первый компонент вакцины», — отметила вице-мэр.

По ее словам, число детей, болеющих COVID-19, этой осенью значительно выросло, все чаще дети стали болеть в средней или тяжелой форме. Сейчас в день госпитализируется по 25-30 детей из-за дельта-штамма коронавируса, пояснила Ракова. Сейчас в больницах находятся 150 детей, из них четверо – на ИВЛ.

В третьей фазе испытаний вакцины примут участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, еще 600 – плацебо. Распределение по группам будет проводиться случайным образом. По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых. 

23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от центра Гамалеи. 12 октября рассказал, что экспертная оценка возможности прививать от коронавируса детей может закончиться в течение двух недель.

Побочные эффекты вакцины от коронавируса для подростков, выявленные во время клинических испытаний, незначительны, чаще всего у детей повышается температура до 37,3 градуса, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. В начале ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что экспертиза документов по вакцине для детей близка к завершению.

Ранее по теме: В Москве началась третья фаза испытаний вакцины от COVID-19 для подростков

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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