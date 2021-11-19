В Москве прививку от коронавируса сделали 400 подростков
400 детей в возрасте 12-17 лет в Москве сделали прививки от коронавируса в рамках клинических исследований вакцины «Спутник-М», рассказала заммэра города Анастасия Ракова.
«На прошлой неделе мы приступили к третьей фазе клинических испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. Уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 получили первый компонент вакцины», — отметила вице-мэр.
По ее словам, число детей, болеющих COVID-19, этой осенью значительно выросло, все чаще дети стали болеть в средней или тяжелой форме. Сейчас в день госпитализируется по 25-30 детей из-за дельта-штамма коронавируса, пояснила Ракова. Сейчас в больницах находятся 150 детей, из них четверо – на ИВЛ.
В третьей фазе испытаний вакцины примут участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, еще 600 – плацебо. Распределение по группам будет проводиться случайным образом. По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.
23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от центра Гамалеи. 12 октября рассказал, что экспертная оценка возможности прививать от коронавируса детей может закончиться в течение двух недель.
Побочные эффекты вакцины от коронавируса для подростков, выявленные во время клинических испытаний, незначительны, чаще всего у детей повышается температура до 37,3 градуса, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. В начале ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что экспертиза документов по вакцине для детей близка к завершению.