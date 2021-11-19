В Москве прививку от коронавируса сделали 400 подростков

В третьей фазе испытаний вакцины примут участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, еще 600 – плацебо. Распределение по группам будет проводиться случайным образом. По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.