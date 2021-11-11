В Москве началась третья фаза испытаний вакцины от COVID-19 для подростков

По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых. Около 2000 человек подали заявки на участие в испытаниях. 8 ноября 208 человек прошли медосмотр, а 10 ноября прививки сделали первым 18 добровольцам.