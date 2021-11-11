В Москве началась третья фаза испытаний вакцины от COVID-19 для подростков
Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» началась в Москве, в ней примут участие 3000 детей в возрасте 12-17 лет, сообщила заммэра города Анастасия Ракова. 2400 участников исследования получат вакцину, а 600 — плацебо.
«В Москве на базе 10 поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков. Участниками станут три тысячи детей в возрасте 12-17 лет. Летом этого года на базе двух детских столичных больниц мы начали первую и вторую фазы клинисследования, которые продлятся год», — рассказала Ракова.
По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых. Около 2000 человек подали заявки на участие в испытаниях. 8 ноября 208 человек прошли медосмотр, а 10 ноября прививки сделали первым 18 добровольцам.
23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от центра Гамалеи. 12 октября рассказал, что экспертная оценка возможности прививать от коронавируса детей может закончиться в течение двух недель.
Побочные эффекты вакцины от коронавируса для подростков, выявленные во время клинических испытаний, незначительны, чаще всего у детей повышается температура до 37,3 градуса, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. В начале ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что экспертиза документов по вакцине для детей близка к завершению.