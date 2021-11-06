Мурашко рассказал о скором завершении экспертизы детской вакцины от COVID-19
Экспертиза детской вакцины от коронавирусной инфекции на платформе «Спутник V» близка к завершению, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.
«Видим, что и дети заболевают чаще, более трех тысяч детей находятся под наблюдением медработников [в Рязанской области]. Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы», — цитирует ТАСС Мурашко.
23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от центра Гамалеи. 12 октября рассказал, что экспертная оценка возможности прививать от коронавируса детей может закончиться в течение двух недель.
Побочные эффекты вакцины от коронавируса для подростков, выявленные во время клинических испытаний, незначительны, чаще всего у детей повышается температура до 37,3 градуса, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Тем временем первой страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей, стала Коста-Рика. Данную прививку внесут в список препаратов, которые нужно ввести детям по закону, сообщал BBC.
Центральноамериканская страна заключила новый контракт с компанией Pfizer на 3,5 млн доз вакцины от коронавируса, 1,5 млн из которых предназначены для детей в возрасте от 5 до 11 лет.