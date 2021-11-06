Мурашко рассказал о скором завершении экспертизы детской вакцины от COVID-19

«Видим, что и дети заболевают чаще, более трех тысяч детей находятся под наблюдением медработников [в Рязанской области]. Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы», — цитирует ТАСС Мурашко.