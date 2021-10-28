Власти Москвы сообщили об иммунитете у детей после прививки от коронавируса

23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от центра Гамалеи. 12 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что экспертная оценка возможности прививать от коронавируса детей может закончиться в течение двух недель.