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Власти Москвы сообщили об иммунитете у детей после прививки от коронавируса

Ведомости

Вакцина от коронавируса «Спутник V» для подростков формирует хороший клеточный иммунитет, сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина со ссылкой на результаты первой фазы исследований.

«Результаты I этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной "Гам-КОВИД-Вак М" как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета», — сообщили в пресс-службе (цитата по «Интерфакс»).

Также в ходе исследования вакцина показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, эти показатели выше, чем у взрослых. Сейчас идет предварительный отбор добровольцев для второго этапа исследований.

23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от центра Гамалеи. 12 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что экспертная оценка возможности прививать от коронавируса детей может закончиться в течение двух недель. 

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у вакцины незначительные побочные эффекты: чаще всего у детей повышается температура до 37,3 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных