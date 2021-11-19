The Spectator заявил о вероятности искусственного происхождения коронавируса
Группа ученых из Франции и Лаоса в сентябре обнаружили вирус Banal-52, генетически более близкий к Sars-CoV-2, нежели известный ранее RaTG13, у летучей мыши в пещере лаосского Вьентьяна. Есть вероятность, что этот образец был перевезен в китайский Ухань и модифицирован, после чего «утек» из лаборатории, сообщает британский журнал The Spectator.
Banal-52 совпадает с Sars-CoV-2 на 96,8%, тогда как известный ранее RaTG13, собранный на юге Юньнаня в 2013 г. и хранившийся в морозильной камере лаборатории в Ухане в течение шести лет, — на 96,1%. Однако у лаосского вируса нет важнейшего элемента в части ключевого гена — сайта расщепления фурина. Более того, его не обнаружили ни в одном из образцов, подобных Sars, кроме Sars-CoV-2.
Помимо этого, журналистам стало известно о переписке между американским фондом охоты за вирусами EcoHealth Alliance и его инвесторами из правительства США. В ней ученые обсуждали сбор вирусов летучих мышей в восьми странах в период с 2016 по 2019 г. — в том числе Лаосе, Мьянме, Вьетнаме и Камбодже. Американская сторона пообещала направить образцы в лабораторию, которую уже финансировала ранее, — в Ухань.
Как отмечает The Spectator, если в части писем речь шла об отправке данных, то в других — именно образцов. «Все собранные образцы будут исследованы в Уханьском институте вирусологии», — цитирует издание отрывок из переписки. Более того, в 2018 г. ученые говорили об отправке в Ухань самих летучих мышей.
Также в сентябре аналитики группы Drastic, работающие с открытыми данными, нашли документ, где глава EcoHealth Alliance Питер Дашак поделился планами внедрить редкий сайт расщепления фурина в вирусы, подобные Sars. По мнению ученых, это было необходимо для понимания биологической функции таких сайтов. В 2018 г. Дашак запросил у Пентагона на эти цели $14,2 млн, но получил отказ. Однако Уханьский институт получает деньги от правительства Китая, а не США, так что воплощение идеи могло продолжиться, уточняет The Spectator. Вдобавок подобный эксперимент уханьские специалисты уже проводили с другим типом коронавирусов, подчеркивает издание.
Пока неизвестно, как именно образцы вышли за пределы лаборатории. Предыдущая теория о том, что вирус начал распространяться с китайского рынка, где продавались инфицированные животные, не подкреплена реальными находками, утверждают журналисты.
«Удивительная правда заключается в следующем: вспышка произошла только в городе с самой масштабной в мире программой изучения коронавирусов, переносимых летучими мышами. Кроме того, местные ученые побывали как минимум в двух местах, где обитают схожие с Sars-CoV-2, и привезли их с собой обратно в Ухань, а не куда-то еще», — отмечает The Spectator.
Пандемия коронавируса началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. С тех пор мировое сообщество при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пытается выяснить, произошло ли это в результате утечки из лаборатории или по естественным причинам. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии вирус выявили у 256,1 млн жителей планеты. Из них 5,1 млн умерли в результате заражения.