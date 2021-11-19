The Spectator заявил о вероятности искусственного происхождения коронавируса

Banal-52 совпадает с Sars-CoV-2 на 96,8%, тогда как известный ранее RaTG13, собранный на юге Юньнаня в 2013 г. и хранившийся в морозильной камере лаборатории в Ухане в течение шести лет, — на 96,1%. Однако у лаосского вируса нет важнейшего элемента в части ключевого гена — сайта расщепления фурина. Более того, его не обнаружили ни в одном из образцов, подобных Sars, кроме Sars-CoV-2.