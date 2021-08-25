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WP: разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении коронавируса

Ведомости

Разведка США не смогла прийти к консенсусу касательно вопроса о происхождении коронавируса, пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. 

По информации издания, президент США Джо Байден 24 августа получил засекреченный отчет разведки, в котором не было выводов о происхождении коронавируса. Был ли он животного происхождения, или результатом утечки из китайской лаборатории, в отчете не сказано. 

26 мая Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору и анализу информации о происхождении коронавируса.  К работе были подключены также национальные лаборатории США и прочие правительственные агентства.

Тогда в американской администрации не были уверены, что заражение человека коронавирусом произошло в результате контакта с животным. Часть сотрудников разведки полагает, что пандемия стала следствием аварии в лаборатории. При этом степень уверенности разведчиков оценивается как средняя или низкая.

На фоне расследования Facebook внес изменения в свою политику и решил больше не удалять публикации, в которых говорится об искусственном происхождении коронавируса. 

Facebook стал удалять подобные публикации в середине марта этого года. Тогда же руководство социальной сети приняло аналогичное решение относительно утверждений, будто вакцины от коронавируса неэффективны, токсичны, опасны для здоровья и могут вызывать аутизм. Наоборот, Facebook стал помечать ярлыками достоверности сведения о безопасности препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохраненией (ВОЗ). В то же время платформа стала бороться с утверждениями, что переболеть COVID-19 безопаснее, чем привиться против него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных