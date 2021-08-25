WP: разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении коронавируса
Разведка США не смогла прийти к консенсусу касательно вопроса о происхождении коронавируса, пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, президент США Джо Байден 24 августа получил засекреченный отчет разведки, в котором не было выводов о происхождении коронавируса. Был ли он животного происхождения, или результатом утечки из китайской лаборатории, в отчете не сказано.
26 мая Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору и анализу информации о происхождении коронавируса. К работе были подключены также национальные лаборатории США и прочие правительственные агентства.
Тогда в американской администрации не были уверены, что заражение человека коронавирусом произошло в результате контакта с животным. Часть сотрудников разведки полагает, что пандемия стала следствием аварии в лаборатории. При этом степень уверенности разведчиков оценивается как средняя или низкая.
Facebook стал удалять подобные публикации в середине марта этого года. Тогда же руководство социальной сети приняло аналогичное решение относительно утверждений, будто вакцины от коронавируса неэффективны, токсичны, опасны для здоровья и могут вызывать аутизм. Наоборот, Facebook стал помечать ярлыками достоверности сведения о безопасности препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохраненией (ВОЗ). В то же время платформа стала бороться с утверждениями, что переболеть COVID-19 безопаснее, чем привиться против него.