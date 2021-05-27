Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении COVID-19

Facebook стал удалять подобные публикации в середине марта этого года. Тогда же руководство социальной сети приняло аналогичное решение относительно утверждений, будто вакцины от коронавируса неэффективны, токсичны, опасны для здоровья и могут вызывать аутизм. Наоборот, Facebook стал помечать ярлыками достоверности сведения о безопасности препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохраненией (ВОЗ). В то же время платформа стала бороться с утверждениями, что переболеть COVID-19 безопаснее, чем привиться против него.