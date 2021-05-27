Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении COVID-19
«В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждения о том, что COVID-19 является искусственно созданным, из наших приложений. Мы продолжаем работать с экспертами в области здравоохранения, чтобы идти в ногу с эволюционирующим характером пандемии, и регулярно обновлять нашу политику по мере появления новых фактов и тенденций», — сказано в заявлении.
Facebook стал удалять подобные публикации в середине марта этого года. Тогда же руководство социальной сети приняло аналогичное решение относительно утверждений, будто вакцины от коронавируса неэффективны, токсичны, опасны для здоровья и могут вызывать аутизм. Наоборот, Facebook стал помечать ярлыками достоверности сведения о безопасности препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохраненией (ВОЗ). В то же время платформа стала бороться с утверждениями, что переболеть COVID-19 безопаснее, чем привиться против него.
Изменения в свою политику Facebook внес после заявления президента США Джо Байдена о том, что он поручил американской разведке удвоить усилия по сбору и анализу информации о происхождении коронавируса. Соответствующий отчет ему должны предоставить через 90 дней. К работе подключены также национальные лаборатории США и прочие правительственные агентства.
Пока в американской администрации не уверены, что заражение человека коронавирусом произошло в результате контакта с животным. Часть сотрудников разведки полагает, что пандемия стала следствием аварии в лаборатории. При этом степень уверенности разведчиков оценивается как средняя или низкая.