Facebook будет помечать посты о вакцинах от коронавируса
Компания планирует прикреплять к постам ярлыки с достоверной информацией о безопасности вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Например, в таком ярлыке может быть указано, что вакцины от коронавируса проходят испытания на безопасность и эффективность, прежде чем они будут одобрены властями.
Ярлыки будут публиковаться на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках. В ближайшие недели планируется добавить другие языки, рассказали в компании.
Ранее Facebook сообщил, что будет удалять посты в Facebook и Instagram с ложной информацией о вакцинах от коронавируса. Соцсети будут удалять утверждения о том, что коронавирус был создан человеком, вакцины неэффективны против болезни, от которой они должны защищать, заболеть безопаснее, чем сделать прививку от болезни, а также что вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Соцсеть планирует поддержать ведущие организации здравоохранения и госчиновников и запустить кампанию по популяризации вакцинации в мире. Кроме того, Facebook выделит $120 млн на рекламные кредиты для организаций, занимающихся борьбой с COVID-19.