Facebook будет помечать посты о вакцинах от коронавируса

Ранее Facebook сообщил, что будет удалять посты в Facebook и Instagram с ложной информацией о вакцинах от коронавируса. Соцсети будут удалять утверждения о том, что коронавирус был создан человеком, вакцины неэффективны против болезни, от которой они должны защищать, заболеть безопаснее, чем сделать прививку от болезни, а также что вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.