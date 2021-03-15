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Facebook будет помечать посты о вакцинах от коронавируса

Ведомости

Facebook и Instagram будут добавлять ярлыки к постам, в которых обсуждаются вакцины от коронавируса, говорится в сообщении соцсети в блоге.

Компания планирует прикреплять к постам ярлыки с достоверной информацией о безопасности вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Например, в таком ярлыке может быть указано, что вакцины от коронавируса проходят испытания на безопасность и эффективность, прежде чем они будут одобрены властями.

Ярлыки будут публиковаться на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках. В ближайшие недели планируется добавить другие языки, рассказали в компании.

Ранее Facebook сообщил, что будет удалять посты в Facebook и Instagram с ложной информацией о вакцинах от коронавируса. Соцсети будут удалять утверждения о том, что коронавирус был создан человеком, вакцины неэффективны против болезни, от которой они должны защищать, заболеть безопаснее, чем сделать прививку от болезни, а также что вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм. 

Соцсеть планирует поддержать ведущие организации здравоохранения и госчиновников и запустить кампанию по популяризации вакцинации в мире. Кроме того, Facebook выделит $120 млн на рекламные кредиты для организаций, занимающихся борьбой с COVID-19.

Ранее по теме: Facebook будет удалять ложную информацию о вакцинах от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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