Facebook будет удалять ложную информацию о вакцинах от коронавируса

Facebook планирует помечать ложные заявления о вакцинах и снижать рейтинг их показа. При поиске информации о коронавирусе первыми будут показываться релевантные и авторитетные записи. Instagram в ближайшие недели усложнит поиск аккаунтов, которые призывают людей не делать прививки.