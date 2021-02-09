Facebook будет удалять ложную информацию о вакцинах от коронавируса
Соцсети будут удалять утверждения о том, что:
Коронавирус был создан человеком;
Вакцины не эффективны против болезни, от которой они должны защищать;
Заболеть безопаснее, чем сделать прививку от болезни;
Вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Facebook планирует помечать ложные заявления о вакцинах и снижать рейтинг их показа. При поиске информации о коронавирусе первыми будут показываться релевантные и авторитетные записи. Instagram в ближайшие недели усложнит поиск аккаунтов, которые призывают людей не делать прививки.
Соцсеть планирует поддержать ведущие организации здравоохранения и госчиновников и запустить кампанию по популяризации вакцинации в мире. Кроме того, Facebook выделит $120 млн на рекламные кредиты для организаций, занимающихся борьбой с COVID-19.