В Совфеде допустили расширение и ужесточение законов об иностранных агентах

Также правозащитники предложили заранее предупреждать физлиц и некоммерческие организации о том, что их могут внести в реестр иноагентов, и дать им три месяца для того, чтобы они могли предоставить уполномоченным органам мотивированный ответ или устранить основания для включения в реестр. Сейчас Минюст вносит в список физических и юридических лиц без предупреждения. На это указывал в том числе главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов во время обращения к президенту Владимиру Путину на Валдайском форуме в октябре. Путин в ответ пообещал, что закон будет усовершенствован.