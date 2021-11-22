В Совфеде допустили расширение и ужесточение законов об иностранных агентах
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета рассматривает предложения по ужесточению и расширению действия законов об иностранных агентах. Об этом заявил журналистам глава комиссии Андрей Климов, передает «РИА Новости».
«Мы будем проводить инвентаризацию (законодательства об иноагентах. — Прим. ред.). У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения», — сказал Климов. По словам сенатора, законодатели намерены вернуться к рассмотрению конкретных вопросов после обсуждения с экспертами. «Если будет нужно, они могут обрести форму законопроектов», — не исключил он.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях. Признавать иноагентами СМИ стали в в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов 95 изданий, журналистов и правозащитников, большинство из них — в текущем году.
16 ноября член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что СПЧ направил в Госдуму поправки к законам об иноагентах. Речь идет о двух законопроектах: в одном содержатся поправки к закону о физлицах-иноагентах, в другом — к отдельному закону о некоммерческих организациях. Члены СПЧ предложили не считать поводом для включения в реестр иноагентов международные призы и премии, которые выделяются на программы по студенческому и культурному обмену и повышению квалификации, а также на семинары.
Также правозащитники предложили заранее предупреждать физлиц и некоммерческие организации о том, что их могут внести в реестр иноагентов, и дать им три месяца для того, чтобы они могли предоставить уполномоченным органам мотивированный ответ или устранить основания для включения в реестр. Сейчас Минюст вносит в список физических и юридических лиц без предупреждения. На это указывал в том числе главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов во время обращения к президенту Владимиру Путину на Валдайском форуме в октябре. Путин в ответ пообещал, что закон будет усовершенствован.
Кроме того, поправки СПЧ предусматривают освобождение граждан, внесенных в реестр иноагентов, от необходимости маркировать личную информацию онлайн, включая фотографии, публикации о частной жизни и комментарии.
Законопроекты были переданы председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву, который поддержал их и предложил добавить к ним собственные поправки — о передаче компетенции по признанию организаций и граждан иноагентами судам. Члены СПЧ намерены обсудить вопрос изменения законодательства об иноагентах на встрече с Путиным 10 декабря.