Газета
Общество

В Совфеде допустили расширение и ужесточение законов об иностранных агентах

Ведомости

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета рассматривает предложения по ужесточению и расширению действия законов об иностранных агентах. Об этом заявил журналистам глава комиссии Андрей Климов, передает «РИА Новости». 

«Мы будем проводить инвентаризацию (законодательства об иноагентах. — Прим. ред.). У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения», — сказал Климов. По словам сенатора, законодатели намерены вернуться к рассмотрению конкретных вопросов после обсуждения с экспертами. «Если будет нужно, они могут обрести форму законопроектов», — не исключил он.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях. Признавать иноагентами СМИ стали в в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов 95 изданий, журналистов и правозащитников, большинство из них — в текущем году.

16 ноября член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что СПЧ направил в Госдуму поправки к законам об иноагентах. Речь идет о двух законопроектах: в одном содержатся поправки к закону о физлицах-иноагентах, в другом — к отдельному закону о некоммерческих организациях. Члены СПЧ предложили не считать поводом для включения в реестр иноагентов международные призы и премии, которые выделяются на программы по студенческому и культурному обмену и повышению квалификации, а также на семинары.

Также правозащитники предложили заранее предупреждать физлиц и некоммерческие организации о том, что их могут внести в реестр иноагентов, и дать им три месяца для того, чтобы они могли предоставить уполномоченным органам мотивированный ответ или устранить основания для включения в реестр. Сейчас Минюст вносит в список физических и юридических лиц без предупреждения. На это указывал в том числе главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов во время обращения к президенту Владимиру Путину на Валдайском форуме в октябре. Путин в ответ пообещал, что закон будет усовершенствован.

Кроме того, поправки СПЧ предусматривают освобождение граждан, внесенных в реестр иноагентов, от необходимости маркировать личную информацию онлайн, включая фотографии, публикации о частной жизни и комментарии.

Законопроекты были переданы председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву, который поддержал их и предложил добавить к ним собственные поправки — о передаче компетенции по признанию организаций и граждан иноагентами судам. Члены СПЧ намерены обсудить вопрос изменения законодательства об иноагентах на встрече с Путиным 10 декабря. 

Ранее по теме: В реестр СМИ-иностранных агентов предложили включить The Bell

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных