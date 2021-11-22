80% россиян назвали недопустимыми сцены с однополыми отношениями в кино

По данным социологов, 57% поддержали предложение запретить показ фильмов и сериалов со сценами сексуальных отклонений, в том числе в онлайн-кинотеатрах. 41% опрошенных заявил, что не нужно ничего запрещать, достаточно указать возрастные ограничения для просмотра, среди молодежи такое мнение поддерживают 50-72%. Точно такое же мнение респонденты высказали по поводу сцен гомосексуальных отношений.