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Общество

80% россиян назвали недопустимыми сцены с однополыми отношениями в кино

Ведомости

80% россиян заявили, что показывать в фильмах и сериалах с возрастным ограничением 18+ сцены с гомосексуальными отношениями недопустимо, говорится в результатах опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Обратную точку зрения выразили 18% опрошенных, а среди тех, кто регулярно пользуется стриминговыми сервисами, — 33%. 

По данным социологов, 57% поддержали предложение запретить показ фильмов и сериалов со сценами сексуальных отклонений, в том числе в онлайн-кинотеатрах. 41% опрошенных заявил, что не нужно ничего запрещать, достаточно указать возрастные ограничения для просмотра, среди молодежи такое мнение поддерживают 50-72%. Точно такое же мнение респонденты высказали по поводу сцен гомосексуальных отношений. 

Согласно результатам опроса, 32% россиян пользуются стриминговыми сервисами и онлайн-кинотеатрами (среди молодежи — 45-50%), 8% опрошенных используют их почти каждый день. 68% не используют стриминговые сервисы. 

Ранее «Ведомости» сообщили, что Роскомнадзор обсуждает ограничения, касающихся демонстрации контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями», к которым относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью. Действующее законодательство допускает показ такого контента (кроме педофилии), но под маркировкой 18+.

Также известно о разработке проект-платформы маркировки токсичного контента в интернете. Автор инициативы — член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов. Во время очередной встречи СПЧ с президентом России Ашманов планирует представить идею Владимиру Путину.

К токсичному контенту автор идеи относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии. Ашманов предлагает «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ» токсичный контент.

Ранее по теме: Роскомнадзор обсуждает запрет сексуальных девиаций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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