80% россиян назвали недопустимыми сцены с однополыми отношениями в кино
80% россиян заявили, что показывать в фильмах и сериалах с возрастным ограничением 18+ сцены с гомосексуальными отношениями недопустимо, говорится в результатах опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Обратную точку зрения выразили 18% опрошенных, а среди тех, кто регулярно пользуется стриминговыми сервисами, — 33%.
По данным социологов, 57% поддержали предложение запретить показ фильмов и сериалов со сценами сексуальных отклонений, в том числе в онлайн-кинотеатрах. 41% опрошенных заявил, что не нужно ничего запрещать, достаточно указать возрастные ограничения для просмотра, среди молодежи такое мнение поддерживают 50-72%. Точно такое же мнение респонденты высказали по поводу сцен гомосексуальных отношений.
Согласно результатам опроса, 32% россиян пользуются стриминговыми сервисами и онлайн-кинотеатрами (среди молодежи — 45-50%), 8% опрошенных используют их почти каждый день. 68% не используют стриминговые сервисы.
Ранее «Ведомости» сообщили, что Роскомнадзор обсуждает ограничения, касающихся демонстрации контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями», к которым относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью. Действующее законодательство допускает показ такого контента (кроме педофилии), но под маркировкой 18+.
Также известно о разработке проект-платформы маркировки токсичного контента в интернете. Автор инициативы — член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов. Во время очередной встречи СПЧ с президентом России Ашманов планирует представить идею Владимиру Путину.
К токсичному контенту автор идеи относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии. Ашманов предлагает «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ» токсичный контент.