В России может быть создан реестр токсичного контента

Ашманов предлагает «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ» токсичный контент, следует из презентации. Реестр таких сведений он предлагает вести «открытым сообществом» и определять категории контента в процессе «открытого общественного обсуждения». Контент предполагается размечать по степени токсичности – от запрещенного до нежелательного. Данные в каталоге будут распределены по темам с обоснованием нежелательности категории. Также там будут приведены ссылки на существующие сайты, группы в сети, скриншоты. Социальные сети, мессенджеры и СМИ смогут подключиться к реестру через технологические разъемы, а также получить рекомендации по использованию реестра, указано в презентации.