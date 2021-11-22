В России может быть создан реестр токсичного контента

В России может быть создан реестр токсичного контентаВ него могут включить информацию о вреде прививок, ЛГБТ-сообществах и зоофилии
О разработке проекта платформы маркировки токсичного контента в интернете «Ведомостям» рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов.
«Я написал концепцию того, как можно создать подобный «Википедии» каталог токсичного контента», – пояснил Ашманов.
По его словам, идея обсуждалась с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и гендиректором созданной правительством Москвы АНО «Диалог» Алексеем Гореславским. Во время очередной встречи СПЧ с президентом России Ашманов планирует представить идею Владимиру Путину.
Фадеев и Гореславский подтвердили «Ведомостям», что обсуждали с Ашмановым создание каталога токсичного контента.
«Идея проекта появилась в ходе работы автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» по поиску в интернете запрещенного контента о «скулшутерах» и «суицидниках», – рассказал Ашманов. – Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента – это способ что-то сделать с этой серой зоной – с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время».
«Ведомости» ознакомились с презентацией проекта, подготовленной Ашмановым. Из нее следует, что к токсичному контенту автор идеи относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.
Ашманов предлагает «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ» токсичный контент, следует из презентации. Реестр таких сведений он предлагает вести «открытым сообществом» и определять категории контента в процессе «открытого общественного обсуждения». Контент предполагается размечать по степени токсичности – от запрещенного до нежелательного. Данные в каталоге будут распределены по темам с обоснованием нежелательности категории. Также там будут приведены ссылки на существующие сайты, группы в сети, скриншоты. Социальные сети, мессенджеры и СМИ смогут подключиться к реестру через технологические разъемы, а также получить рекомендации по использованию реестра, указано в презентации.
«Цензура в России запрещена, и всякое вмешательство в контент вызывает общественное напряжение, – констатирует Фадеев. – Есть крайние случаи – нацизм, экстремизм – и запрещающие такой контент законы.
А есть контент, под прямой запрет не попадающий. Идея Ашманова в том, чтобы общество само регулировало такие пограничные ситуации». Фадеев допустил, что идея будет обсуждаться с президентом РФ на ближайшей встрече.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что встреча Путина с СПЧ может пройти до Нового года: «Об идее формирования каталога токсичного контента мы ничего не знаем».
Гореславский сообщил «Ведомостям», что видел презентацию Ашманова: «Считаю, что заявленная проблема действительно важна. Методики ее решения требуют обсуждения».
Договариваться об использовании реестра токсичного контента следует с интернет-компаниями, «получившими преференции от государства», полагает Ашманов. Речь о компаниях, производящих программное обеспечение, которое в обязательном порядке предустанавливается на смартфоны, продающиеся в России. А также о сайтах, признанных социально значимыми, доступ к которым станет бесплатным. В списке предустанавливаемых приложений – «Яндекс.Диск», социальные сети «В контакте», «Одноклассники», приложение для прямых трансляций OK Live, мессенджер ICQ. В списке социально значимых интернет-ресурсов 391 сайт, в том числе сервисы «Яндекса» и холдинга VK.
В качестве механизма саморегулирования также следует подписать меморандум по противодействию токсичному и запрещенному контенту в интернете, говорится в презентации Ашманова. Среди возможных участников подписания он указывает VK, «Яндекс», Rambler, Rutube и «зарубежные цифровые платформы», которые должны будут по закону создать в России официальные представительства.
Представители пресс-служб «Яндекса», МТС, «В контакте», Rambler и Google отказались комментировать предложения Ашманова. «Ведомости» также направили вопросы представителям «Газпром-медиа холдинга» (владелец Rutube), «Одноклассников», компании Meta Platforms, объединяющей Facebook, Instagram, WhatsApp, а также представителю Viber. К моменту сдачи номера ответов по существу не поступило.
Предложение ограничить контент в интернете через общественность – это «интеллектуальная нечестность», полагает адвокат, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. «Очевидно, что если это инкорпорировать сразу на законодательном уровне, то даже те, кому сама эта идея кажется допустимой, поймут, что это существенное поражение в правах всего населения», – отмечает юрист. Описанные в презентации «токсичные группы» она назвала «случайной выборкой отдельных тематик».
Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев считает, что идея создания реестра токсичного контента «совершенно не нова» и по своей сути во многом аналогична идее черных списков для контентных фильтров первого поколения.
«Возникает задача установить все единицы контента, подходящего под требования черного списка, внести его туда и продумать некий универсальный идентификатор, по которому этот контент будет блокироваться в любом случае», – говорит Парфентьев. По его мнению, практическая эффективность реестра как средства «тотальной контентной безопасности» выглядит излишне оптимистичной.
В качестве альтернативы Парфентьев предлагает рассмотреть вопрос внесения поправок в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Этот закон уже предписывает проводить возрастную маркировку контента для детей от рождения до 18 лет и описывает признаки отнесения к категории 6+, 12+, 16+, 18+.
«Имеет смысл дополнить положения закона контентной маркировкой в виде пиктограммы, которая указывала бы, с каким контентом пользователю предстоит иметь дело, – предлагает Парфентьев. – Возможно, следует уточнить возрастную маркировку и усилить эффективность контроля за правильностью ее применения».