В Казани за утро из общественного транспорта высадили более 500 человек без QR-кодов

Помимо этого на улице Серова остановились трамвайные маршруты № 1 и № 6 из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию. Он посчитал действия кондуктора незаконными. «В метрополитене примерно похожая ситуация – перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка», — рассказали в организации.