В Казани за утро из общественного транспорта высадили более 500 человек без QR-кодов
Утром 22 ноября в Казани из общественного транспорта высадили более 500 человек из-за отсутствия QR-кодов, сообщает «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
«22 ноября в общественном транспорте Казани у пассажиров начали проверять QR-коды. Несмотря на то что все жители были предупреждены о новых ограничениях, конфликтов избежать не удалось. На 7.30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек», — говорится в сообщении.
Помимо этого на улице Серова остановились трамвайные маршруты № 1 и № 6 из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию. Он посчитал действия кондуктора незаконными. «В метрополитене примерно похожая ситуация – перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка», — рассказали в организации.
О том, что жителям Татарстана без QR-кодов запретят пользоваться общественным транспортом, 6 ноября объявил президент республики Рустам Минниханов. Он отметил тогда, что у местных властей «нет другого выхода». Тогда же глава Татарстана посетовал на низкий уровень вакцинации от коронавируса среди граждан старше 60 лет.
Требование касается транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и метро. Такси и межрегиональный транспорт мера не затрагивает. Кроме того, с 22 ноября на автовокзалах и автостанциях запрещено продавать билеты на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения людям без QR-кодов. Вдобавок приостанавливается действие льготных карт людей старше 60 лет, если те не переболели COVID-19, не сделали прививки или не имеют медотводов.