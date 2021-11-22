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В Казани за утро из общественного транспорта высадили более 500 человек без QR-кодов

Ведомости

Утром 22 ноября в Казани из общественного транспорта высадили более 500 человек из-за отсутствия QR-кодов, сообщает «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

«22 ноября в общественном транспорте Казани у пассажиров начали проверять QR-коды. Несмотря на то что все жители были предупреждены о новых ограничениях, конфликтов избежать не удалось. На 7.30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек», — говорится в сообщении.

Помимо этого на улице Серова остановились трамвайные маршруты № 1 и № 6 из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию. Он посчитал действия кондуктора незаконными. «В метрополитене примерно похожая ситуация – перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка», — рассказали в организации.

О том, что жителям Татарстана без QR-кодов запретят пользоваться общественным транспортом, 6 ноября объявил президент республики Рустам Минниханов. Он отметил тогда, что у местных властей «нет другого выхода». Тогда же глава Татарстана посетовал на низкий уровень вакцинации от коронавируса среди граждан старше 60 лет.

Требование касается транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и метро. Такси и межрегиональный транспорт мера не затрагивает. Кроме того, с 22 ноября на автовокзалах и автостанциях запрещено продавать билеты на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения людям без QR-кодов. Вдобавок приостанавливается действие льготных карт людей старше 60 лет, если те не переболели COVID-19, не сделали прививки или не имеют медотводов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных