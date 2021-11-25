В Госдуме предложили выдавать QR-код привитым иностранными вакцинами
Фракция ЛДПР в Госдуме разработала поправки к законопроектам правительства о введении QR-кодов и предложила давать коды людям, привившимся иностранной вакциной от коронавируса и переболевшим неофициально, сообщили «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Также депутаты предложили амнистировать покупателей поддельных QR-кодов, чтобы они смогли вакцинироваться.
По словам Нилова, партия еще не приняла окончательное решение о поддержке законопроектов, оно будет представлено ближе к рассмотрению инициатив и с учетом внесения поправок. Идеи ЛДПР частично разделяют депутаты от КПРФ, которые изначально не хотели поддерживать законопроекты. Первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов сообщил изданию, что депутаты готовят вопросы правительству по законопроектам. Источник издания во фракции «Единая Россия» заявил, что пока рано говорить о поправках, а в пресс-службе фракции «Новые люди» рассказали, что пока изучают документы.
23 ноября на Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к коронавирусу. Губернатор Владимир Солодов заявил, что много людей переболели коронавирусом и не обращались к врачу, однако они должны иметь доступ ко всем услугам без ограничений. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение выдавать QR-коды людям, которые переболели коронавирусом в легкой форме и не обращались к врачу.
Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов не поддержал такую инициативу и напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ее также не поддерживает. В Госдуме в середине ноября предложили создать регистр россиян, у которых есть антитела к коронавирусу, но которые не обращались к врачу или переболели бессимптомно. Предлагается выдавать таким людям QR-коды на полгода.
В России QR-код выдается после прохождения полной вакцинации от коронавиуса. Он действует один год. В середине сентября столичные власти начали оцифровывать первые результаты программы ревакцинации, стартовавшей с 1 июля 2021 г. Вновь привитым москвичам и жителям из других регионов, которые прошли ревакцинацию в столице, стали доступны электронные сертификаты о прививках и обновленные QR-коды. Их срок действия составит один год. Код будет генерироваться в день прививки.
Иностранные вакцины не допускают в Россию, так как в стране уже есть четыре препарата, из которых можно выбирать, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российская вакцина «Спутник V» пока не признана Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения также пока не одобрила препарат.