В Госдуме предложили выдавать QR-код привитым иностранными вакцинами

По словам Нилова, партия еще не приняла окончательное решение о поддержке законопроектов, оно будет представлено ближе к рассмотрению инициатив и с учетом внесения поправок. Идеи ЛДПР частично разделяют депутаты от КПРФ, которые изначально не хотели поддерживать законопроекты. Первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов сообщил изданию, что депутаты готовят вопросы правительству по законопроектам. Источник издания во фракции «Единая Россия» заявил, что пока рано говорить о поправках, а в пресс-службе фракции «Новые люди» рассказали, что пока изучают документы.